Украинка рассказала о самой дешевой и самой бедной стране: "Так интересно и страшно" (фото)

Украинка по имени Ирина посетила Камбоджу и поделилась своими впечатлениями от страны, назвав ее самой бедной и дешевой. Несмотря на сложную историю, люди там очень добрые.

Ирина показала кадры из Камбоджи в своем Instagram. Там довольно бюджетно можно отдохнуть, однако есть свои нюансы.

Самая дешевая страна

"Это самая бедная и дешевая страна, в которой я была. Здесь можно поесть за один доллар и жить за 10 в день. Но за этой "дешевизной" страшная история, которую мало кто знает. Всего 50 лет назад США сбросили на эту страну более полумиллиона бомб. Большинство из них до сих пор не разорвались. Эта страна остается одной из самых заминированных в мире. Беды показалось мало, поэтому власти этой страны просто уничтожили четвертую часть своего же населения. А это около 2 млн человек", — рассказала украинка.

Відео дня

Ирина добавила, что даже после всего пережитого Камбоджа понемногу поднимается, потому что здесь живут одни из самых добрых людей, которые до сих пор не имеют возможности выбраться из этой бедности.

В описании видео женщина подробнее рассказала, что в 1960-70-х годах продолжалась Вьетнамская война, в которой Северный Вьетнам (коммунисты) воевал против Южного Вьетнама, который поддерживали США. Камбоджа официально объявила нейтралитет, но в ее приграничных джунглях скрывались коммунистические силы Вьетнама. США решили, что эти укрытия — угроза для их сил, поэтому начали тайную бомбардировочную кампанию на территории Камбоджи.

Камбоджа Фото: Instagram

А в 1975 году в Камбодже к власти пришел режим Красных кхмеров во главе с Пол Потом. Они мечтали создать "идеальное аграрное общество" — без образования, денег, религии и городов. За 4 года правления было убито почти 2 миллиона человек — за то, что имели высшее образование, носили очки или просто "не вписывались" в новую систему.

Камбоджа имеет сложную историю Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях украинцы отреагировали на историю Ирины, некоторые даже поспорили:

"Капец, так интересно и страшно".

"Я думала, у нас самая заминированная территория после оккупации. Но от этого не легче. Если бы все люди путешествовали, то им бы было некогда воевать".

"Это не американцы бомбы сбросили, а Пол Пот заминировал страну по границам, чтобы люди не бежали с подневольных работ по выращиванию риса без жилья, медицины, воды и еды. И чтобы не возвращались домой в города, взорвал и полностью уничтожил столицу Пхном Пень".

Камбоджа Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина также раскрыла цены на отдых в Камбодже в 2025 году. Всего за 50 долларов можно снять номер люкс у моря.

Украинка рассказала, что она увидела интересного в Праге. Там буквально можно искупаться в пиве.

Кроме того, Ирина посетила город, где Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера" — мрачный Эдинбург.