Отель за 50 грн: украинка рассказала о трех самых дешевых странах (фото)

украинка посетила три самые дешевые страны
Украинка рассказала о 3 самых дешевых странах | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Ирина посетила Камбоджу, Вьетнам и Албанию — страны, которые славятся своей дешевизной. Там можно поесть за 1-2 евро.

В своем Instagram Ирина показала кадры из поездок в самые дешевые страны и рассказала, какие там на самом деле цены.

Цены во Вьетнаме

"Топ-3 самые дешевые страны, в которых мы были. Вы наверняка об этом слышали, и я подтверждаю, что Вьетнам действительно одна из самых дешевых стран в мире. Booking говорит, что за 1 евро (50 грн) здесь даже можно снять отель с завтраком. Но если серьезно — адекватный номер — около 15 евро в зависимости от города и сезона. Не знаю, в чем прикол, но здесь очень дешевые цветы и кофе", — рассказала украинка.

Овощи, фрукты и местные блюда по 1-2 евро. Аренда байка в сутки — 6 евро.

"Кажется, что это все очень дешево, но представьте, что я нашла страну еще дешевле, чем Вьетнам", — заинтриговала автор видео.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Камбоджа: цены

"Камбоджа это как портал в прошлое, потому что где еще можно поесть в кафе за 2 доллара. За один — выпить коктейль. Сделать массаж за 5 долларов, а за 10 даже арендовать здесь-тук с водителем на целый день", — рассказала Ирина.

Впрочем, лететь туда очень долго и дорого.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Албания: цены

По словам туристки, там тепло, нереальная природа и очень дешево. Билеты из Украины обойдутся в 5 тысяч грн.

Отель с видом на море — 30 евро.

Средний чек в заведении — 10 евро на человека.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети отреагировали на увиденное и услышанное:

  • "Я бы еще к дешевым добавила Колумбию, Кубу и Латвию. Единственное, доехать из Украины не очень дешево в первые две".
  • "И люди там очень добрые и дружелюбные".
  • "Интересно про Албанию".

