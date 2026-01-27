Отель за 50 грн: украинка рассказала о трех самых дешевых странах (фото)
Украинка по имени Ирина посетила Камбоджу, Вьетнам и Албанию — страны, которые славятся своей дешевизной. Там можно поесть за 1-2 евро.
В своем Instagram Ирина показала кадры из поездок в самые дешевые страны и рассказала, какие там на самом деле цены.
Цены во Вьетнаме
"Топ-3 самые дешевые страны, в которых мы были. Вы наверняка об этом слышали, и я подтверждаю, что Вьетнам действительно одна из самых дешевых стран в мире. Booking говорит, что за 1 евро (50 грн) здесь даже можно снять отель с завтраком. Но если серьезно — адекватный номер — около 15 евро в зависимости от города и сезона. Не знаю, в чем прикол, но здесь очень дешевые цветы и кофе", — рассказала украинка.
Овощи, фрукты и местные блюда по 1-2 евро. Аренда байка в сутки — 6 евро.
"Кажется, что это все очень дешево, но представьте, что я нашла страну еще дешевле, чем Вьетнам", — заинтриговала автор видео.
Камбоджа: цены
"Камбоджа это как портал в прошлое, потому что где еще можно поесть в кафе за 2 доллара. За один — выпить коктейль. Сделать массаж за 5 долларов, а за 10 даже арендовать здесь-тук с водителем на целый день", — рассказала Ирина.
Впрочем, лететь туда очень долго и дорого.
Албания: цены
По словам туристки, там тепло, нереальная природа и очень дешево. Билеты из Украины обойдутся в 5 тысяч грн.
Отель с видом на море — 30 евро.
Средний чек в заведении — 10 евро на человека.
Реакция сети
В комментариях пользователи сети отреагировали на увиденное и услышанное:
- "Я бы еще к дешевым добавила Колумбию, Кубу и Латвию. Единственное, доехать из Украины не очень дешево в первые две".
- "И люди там очень добрые и дружелюбные".
- "Интересно про Албанию".
