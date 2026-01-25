Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Побывала в раю": украинка удивила, сколько стоит отдых на острове Бали (фото)

Елизавета Гацко, путешественница
Елизавета Гацко отдохнула на Бали | Фото: Instagram

Елизавета Гацко поделилась опытом элитного путешествия на остров Бали, где она отдыхала вместе с мамой. Отказавшись от популярного формата аренды частных вилл в пользу премиального гостиничного сервиса, девушка потратила на десятидневную поездку около $10 тысяч.

Для отдыха туристки выбрали комплекс The Apurva Kempinski Bali, который официально признали лучшим курортным отелем Индонезии в 2024 году. Елизавета хотела таким образом обеспечить максимальный комфорт для мамы, чтобы избежать частых переездов по острову. Фокус узнал подробности.

Елизавета Гацко, путешественница на Бали
Елизавета Гацко выбрала комплекс The Apurva Kempinski Bali
Фото: Instagram

Территория отеля — 14 гектаров. Там есть собственный выход к океану и многочисленные рестораны, куда съезжаются гости со всего острова, так что можно полноценно отдыхать, не покидая курорт.

Стоимость отдыха на Бали

Десять дней проживания с завтраками обошлись семье в 4 тысячи долларов. Однако расходы внутри отеля оказались значительно выше средних цен на острове.

Відео дня

Автор видео рассказала, что внесенный при заселении депозит в размере $1200 был исчерпан всего за три дня. В качестве примера она привела стоимость массажа: в отеле эта услуга стоит $100, тогда как в местных салонах за пределами комплекса — от $15 до $20.

Логистика также составила существенную часть бюджета:

  • Дорога из Украины в Варшаву на поезде и обратно стоила около $500 на двоих.
  • Остановка в отеле Варшавы для отдыха перед долгим перелетом — $400.
  • Авиабилеты до Бали и обратно — от $3 до 3,5 тысячи за двоих.

Несмотря на значительные расходы, девушка заверила, что поездка того стоила, ведь мама осталась в восторге от отдыха.

Впечатления от отдыха

"Мам, как тебе отдых?" — спрашивает у своей мамы Елизавета. "Я побывала в раю", — отвечает женщина.

Планируя подобное путешествие, туристам стоит учитывать сезонность. Лучшим временем для посещения Бали считается период с апреля по сентябрь, когда длится сухой сезон. С ноября по март на острове царят тропические ливни, что может помешать комфортному отдыху.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, женщина раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года, чем удивила сеть.