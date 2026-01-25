"Побывала в раю": украинка удивила, сколько стоит отдых на острове Бали (фото)

Елизавета Гацко поделилась опытом элитного путешествия на остров Бали, где она отдыхала вместе с мамой. Отказавшись от популярного формата аренды частных вилл в пользу премиального гостиничного сервиса, девушка потратила на десятидневную поездку около $10 тысяч.

Для отдыха туристки выбрали комплекс The Apurva Kempinski Bali, который официально признали лучшим курортным отелем Индонезии в 2024 году. Елизавета хотела таким образом обеспечить максимальный комфорт для мамы, чтобы избежать частых переездов по острову. Фокус узнал подробности.

Елизавета Гацко выбрала комплекс The Apurva Kempinski Bali Фото: Instagram

Территория отеля — 14 гектаров. Там есть собственный выход к океану и многочисленные рестораны, куда съезжаются гости со всего острова, так что можно полноценно отдыхать, не покидая курорт.

Стоимость отдыха на Бали

Десять дней проживания с завтраками обошлись семье в 4 тысячи долларов. Однако расходы внутри отеля оказались значительно выше средних цен на острове.

Автор видео рассказала, что внесенный при заселении депозит в размере $1200 был исчерпан всего за три дня. В качестве примера она привела стоимость массажа: в отеле эта услуга стоит $100, тогда как в местных салонах за пределами комплекса — от $15 до $20.

Логистика также составила существенную часть бюджета:

Дорога из Украины в Варшаву на поезде и обратно стоила около $500 на двоих.

Остановка в отеле Варшавы для отдыха перед долгим перелетом — $400.

Авиабилеты до Бали и обратно — от $3 до 3,5 тысячи за двоих.

Несмотря на значительные расходы, девушка заверила, что поездка того стоила, ведь мама осталась в восторге от отдыха.

Впечатления от отдыха

"Мам, как тебе отдых?" — спрашивает у своей мамы Елизавета. "Я побывала в раю", — отвечает женщина.

Планируя подобное путешествие, туристам стоит учитывать сезонность. Лучшим временем для посещения Бали считается период с апреля по сентябрь, когда длится сухой сезон. С ноября по март на острове царят тропические ливни, что может помешать комфортному отдыху.

