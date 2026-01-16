Украинка рассказала правду о домах в Италии за 1 евро: "Ловушка" (фото)

Украинка по имени Татьяна рассказала, что на самом деле за предложением купить жилье в Италии за 1 евро скрывается много нюансов. В итоге человек, который на это согласится, может заплатить около 100 тысяч евро.

Женщину, которая сама недавно купила дом в Италии за 30 тысяч евро, часто спрашивают, почему же она не воспользовалась тем интересным предложением.

Жилье в Италии за 1 евро: в чем нюанс

"Именно так пишут мне под видео о том, что мы приобрели собственное жилье в Италии. Дом по цене кофе — ловушка или удачная инвестиция. Первое, вы покупаете не виллу, а аварийные стены без крыши и коммуникаций. Второе, вы обязаны внести гарантийный депозит от 5 до тысяч евро, который сгорит, если вы не начнете ремонт немедленно", — рассказала Татьяна.

Также нотариус и налоги обойдутся в 4 тысяч евро еще до того, как вы получите ключи.

Более того, восстановить все нужно в аутентичном стиле и только проект архитектора и разрешения стоят от десяти тысяч евро.

"И да, государство действительно имеет программы, которые помогают в восстановлении. Возвращая часть средств. Но чтобы получить эти программы, вы должны нанять лицензированных итальянских подрядчиков, чьи сметы часто вдвое, а то и втрое выше рыночных. В результате бесплатный дом в глухом селе обойдется вам примерно в 80-100 тысяч евро. Мы посчитали этот квест и поняли, что купить готовый дом в нормальной локации гораздо выгоднее и спокойнее", — резюмировала украинка.

В Италии продают жилье за 1 евро Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди согласились с Татьяной и поделились своим опытом:

"Знакомые так купили и потом не могли крышу поменять, потому что будет не аутентично. И там даже окно потом нельзя врезать. И эти все ремонты типа за свои деньги и под возврат, но если эта лицензированная фирма нарушила какой-то стандарт, то средства не будут компенсированы. Вы бы знали, как в Италии делать какой-то ремонт. Надо язык (на английском почти никто не разговаривает) и хорошие знакомые, которые помогут порешать, и хороший прораб".

"Это все правда".

"При таких условиях понятно, почему все жилье по цене кофе еще не раздали. Нет глупых".

