Українка розповіла правду про будинки в Італії за 1 євро: "Пастка" (фото)

Українка на імʼя Тетяна розповіла, що насправді за пропозицією купити житло в Італії за 1 євро ховається багато нюансів. У підсумку людина, яка на це погодиться, може заплатити близько 100 тисяч євро.

Жінку, яка сама нещодавно купила будинок в Італії за 30 тисяч євро, часто запитують, чому ж вона не скористалася тією цікавою пропозицією.

Житло в Італії за 1 євро: у чому нюанс

"Саме так пишуть мені під відео про те, що ми придбали власне житло в Італії. Будинок за ціною кави — пастка чи вдала інвестиція. Перше, ви купуєте не віллу, а аварійні стіни без даху та комунікацій. Друге, ви зобовʼязані внести гарантійний депозит від 5 до тисяч євро, який згорить, якщо ви не почнете ремонт негайно", — розповіла Тетяна.

Також нотаріус та податки обійдуться в 4 тисяч євро ще до того, як як ви отримаєте ключі.

Ба більше, відновити все потрібно в автентичному стилі і тільки проєкт архітектора та дозволи коштують від десяти тисяч євро.

"І так, держава справді має програми, які допомагають у відновленні. Повертаючи частину коштів. Але щоб отримати ці програми, ви маєте найняти ліцензованих італійських підрядників, чиї кошториси часто вдвічі а то й втричі вищі за ринкові. У результаті безкоштовна хата в глухому селі обійдеться вам приблизно у 80-100 тисяч євро. Ми порахували цей квест і зрозуміли, що купити готовий будинок у нормальній локації набагато вигідніше і спокійніше", — резюмувала українка.

В Італії продають житло за 1 євро Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди погодилися з Тетяною та поділилися своїм досвідом:

"Знайомі так купили і потім не могли дах поміняти, бо буде не автентично. І там навіть вікно потім не можна врізати. І ці всі ремонти типу за свої гроші і під повернення, але якщо ця ліцензована фірма порушила якийсь стандарт, то кошти не будуть компенсовані. Ви б знали, як в Італіі робити якийсь ремонт. Треба мова (англійською майже ніхто не розмовляє) і гарні знайомі, які допоможуть порішати, і гарний прораб".

"Це все правда".

"За таких умов зрозуміло, чому все житло за ціною кави ще не роздали. Нема дурних".

