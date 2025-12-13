Чоловік купив хату в селі: зібрав урожай на городі й "відбив" гроші (фото)

Минулого року українець зважився на переїзд і придбав хату в Одеській області. Покупка обійшлася йому у $7 тисяч. Загалом стартові інвестиції разом із дрібними витратами склали близько $9 тисяч.

У будинку, який купив хазяїн, є пічне опалення, але газ не проведений. Втім, це не стало для власника проблемою. Він живе там уже другий рік. Головне, що приваблює в тій місцевості — земля та можливість працювати. Детальніше про цю історію, — читайте в матеріалі Фокусу.

Наразі він має свій город (близько 90 "соток"), а також назбирав по сусідству додаткові ділянки. У підсумку обробляє близько двох гектарів землі.

Від моркви до кавунів

Завдяки тамтешньому клімату можна зібрати два врожаї на рік, чим чоловік й активно користується. Наприклад, цьогоріч він уже сіяв редьку після моркви, а також виростив дуже смачні кавуни вагою 6–8 кг, хоча траплялися й 10–14 кг. За його словами, плоди не поступається славетним херсонським.

"Помідори також гарні — і круглі, і "сливка", яку вдалося продати. Загалом, займатись тут городом — вигідно", — ділиться господар плантації.

Морква "пішла" бусами

З реалізацією врожаю проблем не виникає. Чоловік використовує інтернет-групи для оголошень: покупці приїжджають і забирають товар прямо з дому.

"Морква цього року розійшлася вся. Копав по 2–3 т. на день. За нею приїжджали закупники цілими бусами. Жодних питань із продажем моркви не було", — стверджує фермер.

Господар показав будинок всередині Фото: YouTube

Користувачі мережі у коментарях подякували авторові відео за працю.

"Я вам вдячна, що ви залишились в Україні та робите добру справу, молодці";

"Успіхів, здобутків і натхнення!";

Відгуки користувачів мережі Фото: YouTube

"Хороша ідея та локація гарна, землі багато — можна заробляти в селі".

