Просто немає слів: жінка зробила зі старої хати бабусі справжню казку (фото)

Українка Марія Перст вирішила реставрувати старий будинок своєї бабусі. Оскільки помешкання було в плачевному стані, жінці довелося дуже багато попрацювати перед заселенням.

Марія, яка називає себе садоводом-початківцем і фотографом в декреті, показує все етапи трансформації помешкання у TikTok. Зокрема, жінка провела невеличку екскурсію будинком, продемонструвавши, в якому стані кімнати були до початку ремонту та після. Як їй вдалося втілити проєкт у життя, — читайте у матеріалі Фокусу.

Ремонт у бабусі

"Отож, що нам вдалося зробити за рік в старому будинку бабусі. Це наше "до". Ось такі кімнати нас були до початку ремонту. Сам будинок був у досить непоганому стані. Маю на увазі, що стіни тут доволі рівненькі, тому ми не сильно мучилися. А це результат, що в наш вийшло", — розповідає господиня.

Відео дня

Марія каже, що пожити там їм не судилося, адже невдовзі в селі закрили школу, тож її родині довелось повертатися у місто, щоб дитина могла продовжувати навчання. "Проте, Слава Богу, бабуся жива, тож будинок не буде пустувати", — підсумувала авторка ролика.

За її словами, вартість ремонту становить близько 3-4 тисяч доларів.

Глядачі коментують

Користувачі мережі засипали її коментарями. Багато хто відгукувався зі словами підтримки, мовляв, від краси перехоплює подих, але були й скептики.

"Ремонт гарний, але в селах де немає ні шкіл ні роботи цього робити не варто", — написала одна з глядачок.

Хата в селі до ремонту Фото: TikTok

Інша додала: "Такий класний будинок вийшов. Як з американських фільмів: будинок, у якому живе бабуся. Оце подарунок бабусі на старість. Я думаю, вона дуже рада, хоч не собі, але їй. Вона на це заслужила. Ви — молодець!".

Авторка відео відповіла: "Щиро дякую. Так бабуся рада, вона теж завжди не відставала і щось робила в будинку. Воду ще багато років тому провела, з допомогою, але все ж, в такому віці, вона молодець".

Хата в селі після ремонту Фото: TikTok

Наступна учасниця обговорення зауважила: "Як гарно!!! Ви величезні молодці. Не слухайте про марно вкладні гроші. Будете мати розкішний дачний будиночок для відпочинку".

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

Марія на це відповіла: "Дякую! Ніколи не думала, що марно, це моя віддушина, мій куток де все, як я хотіла. Всього 40 км від міста, тож буду часто приїжджати".

Схожі історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Юлія зі своєю родиною переїхала з Донецької області до тихого села на Полтавщині. Там, серед природи, вони придбали старий будинок і почали нове життя.

IT-фахівчиня з Києва, яку звуть Маша, поселилась у покинутій хаті в сільській місцевості Хмельницької. Дівчина робить там ремонт, облаштовуючи кімнату за кімнатою.

А от Мег Джонстон, власниця соціального житла у Великій Британії, поділилася бюджетними, але й разом з тим кардинальними змінами, які вона внесла у свій будинок.