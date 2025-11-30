Що переселенці з Донбасу зробили з будинку в селі на Полтавщині (фото)

Юлія зі своєю родиною переїхала з Донецької області до тихого села на Полтавщині. Там, серед природи, вони придбали старий будинок і почали нове життя.

У своєму блозі жінка розповідає про перший рік у селі — від купівлі дому до несподіванок, змін і висновків, які приніс цей досвід. Що змінилося в помешканні за цей час, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Привіт! Мене звати Юлія. Ми з родиною — переселенці з Донецької області. У 2024 році купили будинок у глухому селі на Полтавщині й почали нове життя серед природи", — зазначає авторка в описі до відео.

Кімната всередині будинку Фото: YouTube

У влозі Юлія ділиться першим роком життя в селі: як купувала будинок, що її здивувало, що змінилося та які висновки вони з родиною зробили за цей час.

"Я ділюся нашим побутом, городом, котами й усім, що робить сільське життя справжнім", — додає вона.

Будинок ззовні Фото: YouTube

Відгуки глядачів

Глядачі почали активно коментувати побачене.

"Гарний дім, вам пощастило. Дай Боже, щоб усім біженцям було щастя… сама така…Рада за вас!";

"Чудовий будинок, гарна територія, все добре, попередні власники багато зробили, молодці!;

Коментарі коричстувачів мережі Фото: YouTube

"Не знаю, скільки ви заплатили за будинок, але він дуже гарний і меблі хороші, все в ньому є для життя! А що стосується подвір'я, нічого страшного і критичного нема. Вам дісталися красиві готові рослини в саду, красивий дизайн, треба було лише трішки попрацювати".

Дехто не зрозумів суті відео. Мовляв, все, що новим господарям довелося зробити — прибрати територію.

"Не розумію, що тут ви побачили запущеного? Прекрасний будинок, всередині все облаштовано, чудовий стан подвір'я, а що трава і лаванда виросла, то це нормально. Літо, дощі, рослини ростуть. Дякуйте богу і попереднім власникам, вам повезло", — прокоментував один з користувачів мережі.

