Что переселенцы из Донбасса сделали из дома в селе на Полтавщине (фото)

Юлия со своей семьей переехала из Донецкой области в тихое село на Полтавщине. Там, среди природы, они приобрели старый дом и начали новую жизнь.

В своем блоге женщина рассказывает о первом годе в селе — от покупки дома до неожиданностей, изменений и выводов, которые принес этот опыт. Что изменилось в доме за это время, — читайте в материале Фокуса.

"Привет! Меня зовут Юлия. Мы с семьей — переселенцы из Донецкой области. В 2024 году купили дом в глухом селе на Полтавщине и начали новую жизнь среди природы", — отмечает автор в описании к видео.

Комната внутри дома Фото: YouTube

Во влоге Юлия делится первым годом жизни в селе: как покупала дом, что ее удивило, что изменилось и какие выводы они с семьей сделали за это время.

"Я делюсь нашим бытом, огородом, котами и всем, что делает сельскую жизнь настоящей", — добавляет она.

Відео дня

Дом снаружи Фото: YouTube

Отзывы зрителей

Зрители начали активно комментировать увиденное.

"Хороший дом, вам повезло. Дай Бог, чтобы всем беженцам было счастье... сама такая...Рада за вас!";

"Замечательный дом, красивая территория, все хорошо, предыдущие владельцы много сделали, молодцы!

Комментарии пользователей сети Фото: YouTube

"Не знаю, сколько вы заплатили за дом, но он очень красивый и мебель хорошая, все в нем есть для жизни! А что касается двора, ничего страшного и критического нет. Вам достались красивые готовые растения в саду, красивый дизайн, надо было лишь немножко поработать".

Некоторые не поняли сути видео. Мол, все, что новым хозяевам пришлось сделать — убрать территорию.

"Не понимаю, что здесь вы увидели запущенного? Прекрасный дом, внутри все обустроено, замечательное состояние двора, а что трава и лаванда выросла, то это нормально. Лето, дожди, растения растут. Благодарите бога и предыдущих владельцев, вам повезло", — прокомментировал один из пользователей сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Переселенцы заехали в заброшенный дом в селе: что они там сделали.

Люди не верят своим глазам, когда заходят в старый дом в селе.

Кроме того, семья с двумя детьми переехали в горы в конце 2022 года, где начала реставрировать старенькую усадьбу, а также благоустраивать приусадебную территорию. О своей жизни семейство рассказывает в блоге.