Просто нет слов: женщина сделала из старого дома бабушки настоящую сказку (фото)

Украинка Мария Перст решила реставрировать старый дом своей бабушки. Поскольку помещение было в плачевном состоянии, женщине пришлось очень много поработать перед заселением.

Мария, которая называет себя начинающим садоводом и фотографом в декрете, показывает все этапы трансформации помещения в TikTok. В частности, женщина провела небольшую экскурсию по дому, продемонстрировав, в каком состоянии комнаты были до начала ремонта и после. Как ей удалось воплотить проект в жизнь, — читайте в материале Фокуса.

Ремонт у бабушки

"Итак, что нам удалось сделать за год в старом доме бабушки. Это наше "до". Вот такие комнаты нас были до начала ремонта. Сам дом был в довольно неплохом состоянии. Имею в виду, что стены здесь довольно ровные, поэтому мы не сильно мучились. А это результат, что у нас получилось", — рассказывает хозяйка.

Мария говорит, что пожить там им не суждено, ведь вскоре в селе закрыли школу, поэтому ее семье пришлось возвращаться в город, чтобы ребенок мог продолжать обучение. "Однако, Слава Богу, бабушка жива, поэтому дом не будет пустовать", — подытожила автор ролика.

По ее словам, стоимость ремонта составляет около 3-4 тысяч долларов.

Зрители комментируют

Пользователи сети засыпали ее комментариями. Многие откликались со словами поддержки, мол, от красоты перехватывает дыхание, но были и скептики.

"Ремонт хороший, но в селах где нет ни школ ни работы этого делать не стоит", — написала одна из зрительниц.

Дом в деревне до ремонта Фото: TikTok

Другая добавила: "Такой классный дом получился. Как из американских фильмов: дом, в котором живет бабушка. Вот это подарок бабушке на старость. Я думаю, она очень рада, хоть не себе, но ей. Она это заслужила. Вы — молодец!".

Автор видео ответила: "Искренне благодарю. Да бабушка рада, она тоже всегда не отставала и что-то делала в доме. Воду еще много лет назад провела, с помощью, но все же, в таком возрасте, она молодец".

Дом в деревне после ремонта Фото: TikTok

Следующая участница обсуждения заметила: "Как красиво!!! Вы огромные молодцы. Не слушайте о напрасно вложенных деньгах. Будете иметь роскошный дачный домик для отдыха".

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

Мария на это ответила: "Спасибо! Никогда не думала, что зря, это моя отдушина, мой уголок где все, как я хотела. Всего 40 км от города, поэтому буду часто приезжать".

