Українка купила гнилу хату далеко від цивілізації, але їй всі заздрять (фото)

Жінка купила нерухомість у покинутій місцевості, де майже немає людей. Дістатися туди автікою важко, однак з території відкриваються просто приголомшливі краєвиди на пагорби та річку.

Українка Поліна Штерн розповіла про незвичне хобі. Жінка вирішила купити й відбудувати стару хату в покинутій місцевості. Однак там є суттєва перевага — просто неймовірний вигляд на річку. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Ми купили стару хату в дуже мальовничому місці, до якої проїзд досить ускладнений, але навіть його іноді чистять. Це Дністровський каньйон і краєвиди тут просто нереальні. Півтори години від Франика — і ми вже тут", — розповідає авторка відео за кадром.

За словами господині, основна ціль наразі — прорубати зарослі та старий сад, щоб було видно Дністер.

Хата поблизу Дністра

"Також ми оцінювали, що можна зробити з грубою. Дивились, що залишилось в старій пограбованій хаті й знайшли ось такі скарби (вишиту сорочку і спідничку — Ред.). Плануємо робити дуже потрошку, мінімально. Так щоб можна було приїжджати й насолоджуватися тишею, надихатися", — підсумовує Поліна.

Ось такий вигляд має будинок Фото: TikTok

Глядачі почали активно коментувати й обговорювати побачене у відео. Багатьох надихнула історія жінки. Вони пишуть, що заздрять.

"Яка краса! Оце буде садиба, вже хочу до Вас!" — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Вітаю з чудовим новим хобі";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Третій день попадаються сторінки, як молодь оживлює нашу Україну", — поділилась наступна користувачка.

Однак не всі поділяють позитив: "Дуже по мінімалці, не смішіть мої капці, ви записуйте, що і скільки вклали, вам буде весело. А ота спідниця, то дуже дорогий товар тих часів".

Поліна Штерн не планує вкладати багато грошей у ремонт Фото: TikTok

