Украинка купила гнилой дом вдали от цивилизации, но ей все завидуют (фото)

Женщина купила недвижимость в заброшенной местности, где почти нет людей. Добраться туда на машине трудно, однако с территории открываются просто потрясающие виды на холмы и реку.

Украинка Полина Штерн рассказала о необычном хобби. Женщина решила купить и отстроить старый дом в заброшенной местности. Однако там есть существенное преимущество — просто невероятный вид на реку. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

"Мы купили старый дом в очень живописном месте, к которому проезд достаточно затруднен, но даже его иногда чистят. Это Днестровский каньон и виды здесь просто нереальные. Полтора часа от Франика — и мы уже здесь", — рассказывает автор видео за кадром.

По словам хозяйки, основная цель сейчас — прорубить заросли и старый сад, чтобы было видно Днестр.

Дом вблизи Днестра

"Также мы оценивали, что можно сделать с печкой. Смотрели, что осталось в старом ограбленном доме и нашли вот такие сокровища (вышитую рубашку и юбочку — Ред.). Планируем делать очень понемногу, минимально. Так, чтобы можно было приезжать и наслаждаться тишиной, вдохновляться", — говорит Полина.

Вот так выглядит дом Фото: TikTok

Зрители начали активно комментировать и обсуждать увиденное в видео. Многих вдохновила история женщины: они пишут, что завидуют.

"Какая красота! Вот это будет усадьба, уже хочу к Вам!" — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Поздравляю с замечательным новым хобби";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Третий день попадаются страницы, как молодежь оживляет нашу Украину", — поделилась следующая пользовательница.

Однако не все разделяют позитив: "Очень по минималке, не смешите мои тапочки, вы записывайте, что и сколько вложили, вам будет весело. А эта юбка, то очень дорогой товар тех времен".

Полина Штерн не планирует вкладывать много денег в ремонт Фото: TikTok

