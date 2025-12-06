Украинка купила гнилой дом вдали от цивилизации, но ей все завидуют (фото)
Женщина купила недвижимость в заброшенной местности, где почти нет людей. Добраться туда на машине трудно, однако с территории открываются просто потрясающие виды на холмы и реку.
Украинка Полина Штерн рассказала о необычном хобби. Женщина решила купить и отстроить старый дом в заброшенной местности. Однако там есть существенное преимущество — просто невероятный вид на реку. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.
"Мы купили старый дом в очень живописном месте, к которому проезд достаточно затруднен, но даже его иногда чистят. Это Днестровский каньон и виды здесь просто нереальные. Полтора часа от Франика — и мы уже здесь", — рассказывает автор видео за кадром.
По словам хозяйки, основная цель сейчас — прорубить заросли и старый сад, чтобы было видно Днестр.
Дом вблизи Днестра
"Также мы оценивали, что можно сделать с печкой. Смотрели, что осталось в старом ограбленном доме и нашли вот такие сокровища (вышитую рубашку и юбочку — Ред.). Планируем делать очень понемногу, минимально. Так, чтобы можно было приезжать и наслаждаться тишиной, вдохновляться", — говорит Полина.
Зрители начали активно комментировать и обсуждать увиденное в видео. Многих вдохновила история женщины: они пишут, что завидуют.
- "Какая красота! Вот это будет усадьба, уже хочу к Вам!" — написала одна из участниц обсуждения;
- Другая добавила: "Поздравляю с замечательным новым хобби";
- "Третий день попадаются страницы, как молодежь оживляет нашу Украину", — поделилась следующая пользовательница.
Однако не все разделяют позитив: "Очень по минималке, не смешите мои тапочки, вы записывайте, что и сколько вложили, вам будет весело. А эта юбка, то очень дорогой товар тех времен".
