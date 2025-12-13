Мужчина купил дом в селе: собрал урожай на огороде и "отбил" деньги (фото)

В прошлом году украинец решился на переезд и приобрел дом в Одесской области. Покупка обошлась ему в $7 тысяч. В общем стартовые инвестиции вместе с мелкими расходами составили около $9 тысяч.

В доме, который купил хозяин, есть печное отопление, но газ не проведен. Впрочем, это не стало для владельца проблемой. Он живет там уже второй год. Главное, что привлекает в той местности — земля и возможность работать. Подробнее об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Сейчас он имеет свой огород (около 90 "соток"), а также насобирал по соседству дополнительные участки. В итоге обрабатывает около двух гектаров земли.

От моркови до арбузов

Благодаря тамошнему климату можно собрать два урожая в год, чем мужчина и активно пользуется. Например, в этом году он уже сеял редьку после моркови, а также вырастил очень вкусные арбузы весом 6-8 кг, хотя случались и 10-14 кг. По его словам, плоды не уступают знаменитым херсонским.

"Помидоры также хорошие — и круглые, и "сливка", которую удалось продать. В общем, заниматься здесь огородом — выгодно", — делится хозяин плантации.

Морковь "пошла" бусами

С реализацией урожая проблем не возникает. Мужчина использует интернет-группы для объявлений: покупатели приезжают и забирают товар прямо из дома.

"Морковь в этом году разошлась вся. Копал по 2-3 т. в день. За ней приезжали закупщики целыми бусами. Никаких вопросов с продажей моркови не было", — утверждает фермер.

