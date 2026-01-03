Українка пішла від чоловіка і тепер живе, підіймаючи із попелу покинуту хату в селі

Жінка, зареєстрована у TikTok під ніком @rebella.somnium, переселилась в сільський будинок, де робить ремонт своїми руками. Всіма трансформація матір двох дітей ділиться з підписниками блогу.

Господиня зізналась, що у неї немає батьків – вона сирота з дитинства. Рішення піти від чоловіка було для неї зваженим. Їхній шлюб з боку здавався ідилічними, однак, за словами жінки, це була лише ширма, за якою ховалась правда. Детальніше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Переїхала у покинутий будинок

"Без підтримки, грошей, з двома дітьми я обрала свій шлях. У мене був вибір жити поруч з людиною, яка закриває мінімальні потреби, але зраджувати своїм принципам та жити у постійному дискомфорті заради красивої картинки для людей. Або брати себе в руки, виходити з зони комфорту та вчитися жити за власними правилами. Я зробила свій вибір, бо мені було важливо зламати старий сценарій і чесно зрозуміти, чого я насправді варта", — розповідає українка.

Жінка власними руками робить ремонт у покинутому сільському будинку: ремонтує підлогу, шліфує старі балки, фарбує поверхні. Вона стверджує, що допомогти немає кому, бо вона з дитинства сирота.

"Більшість людей зробили висновок, що я просто розбещене дівчисько або стерво, яке не нагулялося. Критики у свій бік я почула дуже багато. Тому що люди люблять "хліб і видовищ". Але я можу сказати одне: від хорошого ще ніхто не тікав", — розповідає вона.

Шлюб здавався ідеальним

Власниця житла зазначила, що зовні її шлюб здавався ідеальним.

"Ні, я не можу сказати, що в мене був поганий чоловік. Як людина він хороший, але шлюбу хорошого в мене не було. Між нами не було спільних поглядів. Найголовніше — в цих стосунках просто не було мене. В який момент я просто зрозуміла, що живу життя, в якому просто задихаюся. У мене не було можливості відчути себе просто жінкою. Жила як функція, яка просто виконує свої обов’язки", — пояснює авторка відео.

Українка ремонтує будинок своїми силами Фото: TikTok

Жінка не відчувала від чоловіка підтримки, а також помічала, що її не чують.

"У мене не було підтримки. Ніхто ніколи не питав у мене, чого я хочу. Навіть коли почала озвучувати свої бажання, мене все одно не чули. Розуміла, що просто деградую. Просто мовчки стухала, коли хотілося реалізації. Хотіла бачити це життя і жити. А ще я зрозуміла, що ми по-різному бачимо наше майбутнє. Моєму партнерові було комфортно так, як є, а мені — ні. Він не планував нічого змінювати, а я не планувала більше зраджувати собі", — підсумовує блогерка.

Що пишуть люди?

Люди у коментарях почали її підтримувати.

"Ліпше з замолоду піти, ніж на старість зрозуміти й жаліти. Молодець", — написала глядачка.

Інша додала: "Схожа ситуація, ніяк не можу до тями прийти, розумію вас. Тримайтесь і йдіть вперед".

Коментарі від глядачів Фото: TikTok

"Коли ви все подолаєте, то будете насолоджуватись своїми трудами, все погане буде позаду, а в майбутньому найкраще життя, не зупиняйтесь, ви на правильному шляху", — написала наступна учасниця обговорення.

