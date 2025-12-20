"Сарай за 2 млн гривень": жінка купила хату біля села, але щось пішло не так (фото)

Українка, зареєстрована у TikTok як Олена Март (@olenamart), розповіла про купівлю будинку в селі. Однак не всі глядачі оцінили таке рішення, адже наразі нерухомість у дуже плачевному стані.

Олена Март розповіла про свій досвід в окремому відео, провівши екскурсію самим будинком та територією довкола. Зокрема, українка пояснила, для чого придбала це житло та що планує робити далі. Детальніше, — читайте в матеріалі Фокусу.

Хата під Києвом

"Ми купили хату майже в селі за два мільйони гривень. Я б хотіла сказати, що за 3,6,10 тисяч доларів, але реалії такі, що за низькі ціни будинки в поганому стані у таких селах, де інфраструктура бажає кращого", — розповідає жінка.

Там після капітального ремонту мають жити її батьки-пенсіонери.

"Ми шукали будинок, щоб евакуювати батьків з Гуляйполя. Це було нелегко, бо хотілося, щоб по зручності було щось схоже на наше містечко недалеко від Києва і не за всі гроші світу. Півтора року пошуку — і привіт наш будинок з ялинками. Стан будинку — торба, але гляньте на ці дерева", — додає Олена.

Найкращий варіант

Жінці довелось переглянути близько 15 будинків у цьому ціновому діапазоні, але їхній стан бажав кращого.

"Нам потрібно було, щоб була зручна інфраструктура: магазини, транспорт, дороги, пошта, газ. Щоб люди могли жити й старіти з комфортом, а не так, як ми бачимо живуть пенсіонери", — підсумувала авторка відео.

Жінці довелось переглянути близько 15 будинків у цьому ціновому діапазоні Фото: TikTok

Ця ідея сподобалась далеко не усім користувачам мережі. Мовляв, за такі гроші можна було знайти нерухомість у значно кращому стані.

"Два мільйони? Хто в це повірить?";

"Сарай за 2 млн гривень?!";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Можна у Києві квартиру купити";

"2 м грн це новобудова у Львові — ви знущаєтесь за коменти та перегляди?".

"Я дивився цей будинок за нього просили 50 тисяч доларів. Він не коштує тих грошей, але він у гарному місці та в гарному селищі в Калинівці", — написав один з учасників обговорення.

Будинок потребує ремонту Фото: TikTok

"Ми дуже довго думали й вибирали між будинком в Боярці й цим. До цього вертались три рази. Рієлтор вже сміявся. Перемогла Калинівка, бо містечко набагато приємніше, ніж Боярка, хоч і далі", — пояснила Олена.

