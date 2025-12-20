"Сарай за 2 млн гривень": жінка купила хату біля села, але щось пішло не так (фото)
Українка, зареєстрована у TikTok як Олена Март (@olenamart), розповіла про купівлю будинку в селі. Однак не всі глядачі оцінили таке рішення, адже наразі нерухомість у дуже плачевному стані.
Олена Март розповіла про свій досвід в окремому відео, провівши екскурсію самим будинком та територією довкола. Зокрема, українка пояснила, для чого придбала це житло та що планує робити далі. Детальніше, — читайте в матеріалі Фокусу.
Хата під Києвом
"Ми купили хату майже в селі за два мільйони гривень. Я б хотіла сказати, що за 3,6,10 тисяч доларів, але реалії такі, що за низькі ціни будинки в поганому стані у таких селах, де інфраструктура бажає кращого", — розповідає жінка.
Там після капітального ремонту мають жити її батьки-пенсіонери.
"Ми шукали будинок, щоб евакуювати батьків з Гуляйполя. Це було нелегко, бо хотілося, щоб по зручності було щось схоже на наше містечко недалеко від Києва і не за всі гроші світу. Півтора року пошуку — і привіт наш будинок з ялинками. Стан будинку — торба, але гляньте на ці дерева", — додає Олена.
Найкращий варіант
Жінці довелось переглянути близько 15 будинків у цьому ціновому діапазоні, але їхній стан бажав кращого.
"Нам потрібно було, щоб була зручна інфраструктура: магазини, транспорт, дороги, пошта, газ. Щоб люди могли жити й старіти з комфортом, а не так, як ми бачимо живуть пенсіонери", — підсумувала авторка відео.
Ця ідея сподобалась далеко не усім користувачам мережі. Мовляв, за такі гроші можна було знайти нерухомість у значно кращому стані.
- "Два мільйони? Хто в це повірить?";
- "Сарай за 2 млн гривень?!";
- "Можна у Києві квартиру купити";
- "2 м грн це новобудова у Львові — ви знущаєтесь за коменти та перегляди?".
"Я дивився цей будинок за нього просили 50 тисяч доларів. Він не коштує тих грошей, але він у гарному місці та в гарному селищі в Калинівці", — написав один з учасників обговорення.
"Ми дуже довго думали й вибирали між будинком в Боярці й цим. До цього вертались три рази. Рієлтор вже сміявся. Перемогла Калинівка, бо містечко набагато приємніше, ніж Боярка, хоч і далі", — пояснила Олена.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Молодий чоловік, якого звуть Михайло, купив стареньку хату в селі, а зараз робить ремонт і облаштовую свій комфорт та побут. Господар ділиться з глядачами свого блогу всіма секретами і лайфхаками трансформації житла.
- Українка Марія Перст вирішила реставрувати старий будинок своєї бабусі. Оскільки помешкання було в плачевному стані, жінці довелося дуже багато попрацювати перед заселенням.
А от Євген разом зі своєю родиною реставрує покинуту садибу посеред гір. Результатами своєї роботи він ділиться в соціальних мережах, розповідаючи про всі переваги та недоліки такого житла.