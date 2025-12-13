Чоловік купив стару хату в селі: минуло 2 роки — тепер її не впізнати (фото)

Молодий чоловік, якого звуть Михайло, купив стареньку хату в селі, а зараз робить ремонт і облаштовую свій комфорт та побут. Господар ділиться з глядачами свого блогу всіма секретами і лайфхаками трансформації житла.

Михайло придбав будинок в селі ще два роки тому. У відео на своєму YouTube-каналі "Село Хата Лопата" він вказує, що помешкання розташоване у Волинській області. Що в нього вийшло за цей час, — читайте у матеріалі Фокусу.

Екскурсія будинком

"Купив хату в селі — і разом із нею отримав справжнє обійстя з городом, льохом, хлівом, сараями та іншими старими будівлями. У цьому відео вперше показую, що залишилося після попередніх господарів: стан споруд, цікаві деталі, несподівані знахідки та справжню атмосферу сільського життя", — розповідає автор, проводячи екскурсію.

Господар детально розповів глядачам, скільки грошей пішло на ремонт старої хати в селі — від стелі до підлоги, від електрики до водопостачання.

"Якщо ви плануєте переїзд у село, купівлю будинку або думаєте про ремонт — це відео зекономить Вам нерви й гроші", — підсумував він.

Кухня в будинку після ремонту Фото: Село Хата Лопата | YouTube

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Красиві, рукасті й розумні наші хлопці українці! Хай вам живеться щасливо!";

"Такий молодий хлопець, а які золоті руки! Видно, що батьки були роботящі, що виховали такого сина! Молодчина! Нехай вам щастить!";

Коментарі глядачів Фото: Село Хата Лопата | YouTube

"Приємно дивитись і слухати вас. Хай в ваш будинок завжди буде повний щастя і любові".

Глядачка Лідія написала: "Обожнюю дивитись такі відео. Радію за молодь, яка не боїться труднощів і відновлюють звичайні сільські хати в сучасні, комфортні будинки. Щастя вам і натхнення, щоб закінчити все, що задумали".

Будинок до ремонту Фото: Село Хата Лопата | YouTube

"Одне слово — молодці всі, хто працював і доводив дім до пуття. Гарний дім — щастя вам в ньому, здоров'я і сімейного благополуччя. Божої допомоги вам у розбудові родинного гніздечка", — додала інша учасниця обговорення.

Територія довкола будинку Фото: Село Хата Лопата | YouTube

