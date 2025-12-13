Мужчина купил старый дом в селе: прошло 2 года — теперь его не узнать (фото)

Молодой человек, которого зовут Михаил, купил старенький дом в селе, а сейчас делает ремонт и обустраивает свой комфорт и быт. Хозяин делится со зрителями своего блога всеми секретами и лайфхаками трансформации жилья.

Михаил приобрел дом в селе еще два года назад. В видео на своем YouTube-канале "Село Хата Лопата" он указывает, что помещение расположено в Волынской области. Что у него получилось за это время, — читайте в материале Фокуса.

Экскурсия по дому

"Купил дом в селе — и вместе с ним получил настоящее подворье с огородом, погребом, хлевом, сараями и другими старыми зданиями. В этом видео впервые показываю, что осталось после предыдущих хозяев: состояние сооружений, интересные детали, неожиданные находки и настоящую атмосферу сельской жизни", — рассказывает автор, проводя экскурсию.

Хозяин подробно рассказал зрителям, сколько денег ушло на ремонт старого дома в селе — от потолка до пола, от электричества до водоснабжения.

"Если вы планируете переезд в село, покупку дома или думаете о ремонте — это видео сэкономит Вам нервы и деньги", — подытожил он.

Кухня в доме после ремонта Фото: Село Хата Лопата | YouTube

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Красивые, рукастые и умные наши ребята украинцы! Пусть вам живется счастливо!";

"Такой молодой парень, а какие золотые руки! Видно, что родители были работящие, что воспитали такого сына! Молодчина! Пусть вам везет!";

Комментарии зрителей Фото: Село Хата Лопата | YouTube

"Приятно смотреть и слушать вас. Пусть в ваш дом всегда будет полон счастья и любви".

Зрительница Лидия написала: "Обожаю смотреть такие видео. Радуюсь за молодежь, которая не боится трудностей и восстанавливают обычные сельские дома в современные, комфортные дома. Счастья вам и вдохновения, чтобы закончить все, что задумали".

Дом до ремонта Фото: Село Хата Лопата | YouTube

"Одно слово — молодцы все, кто работал и доводил дом до ума. Хороший дом — счастья вам в нем, здоровья и семейного благополучия. Божьей помощи вам в развитии семейного гнездышка", — добавила другая участница обсуждения.

Территория вокруг дома Фото: Село Хата Лопата | YouTube

