"Сарай за 2 млн гривен": женщина купила дом возле села, но что-то пошло не так (фото)
Украинка, зарегистрированная в TikTok как Елена Март (@olenamart), рассказала о покупке дома в селе. Однако не все зрители оценили такое решение, ведь сейчас недвижимость в очень плачевном состоянии.
Елена Март рассказала о своем опыте в отдельном видео, проведя экскурсию по самому дому и территории вокруг. В частности, украинка объяснила, для чего приобрела это жилье и что планирует делать дальше. Подробнее, — читайте в материале Фокуса.
Дом под Киевом
"Мы купили дом почти в селе за два миллиона гривен. Я бы хотела сказать, что за 3,6,10 тысяч долларов, но реалии таковы, что за низкие цены дома в плохом состоянии в таких селах, где инфраструктура желает лучшего", — рассказывает женщина.
Там после капитального ремонта должны жить ее родители-пенсионеры.
"Мы искали дом, чтобы эвакуировать родителей из Гуляйполя. Это было нелегко, потому что хотелось, чтобы по удобству было что-то похожее на наш городок недалеко от Киева и не за все деньги мира. Полтора года поиска — и привет наш дом с елками. Состояние дома — торба, но посмотрите на эти деревья", — добавляет Елена.
Лучший вариант
Женщине пришлось пересмотреть около 15 домов в этом ценовом диапазоне, но их состояние желало лучшего.
"Нам нужно было, чтобы была удобная инфраструктура: магазины, транспорт, дороги, почта, газ. Чтобы люди могли жить и стареть с комфортом, а не так, как мы видим живут пенсионеры", — подытожила автор видео.
Эта идея понравилась далеко не всем пользователям сети. Мол, за такие деньги можно было найти недвижимость в значительно лучшем состоянии.
- "Два миллиона? Кто в это поверит?";
- "Сарай за 2 млн гривен?!";
- "Можно в Киеве квартиру купить";
- "2 м грн это новостройка во Львове — вы издеваетесь за комменты и просмотры?".
"Я смотрел этот дом за него просили 50 тысяч долларов. Он не стоит тех денег, но он в хорошем месте и в хорошем поселке в Калиновке", — написал один из участников обсуждения.
"Мы очень долго думали и выбирали между домом в Боярке и этим. К этому возвращались три раза. Риелтор уже смеялся. Победила Калиновка, потому что городок намного приятнее, чем Боярка, хоть и дальше", — пояснила Елена.
