Неподалік океану: переселенці купили будинок у Франції за 10 тисяч євро (фото)

Подружжя похизувались придбанням будинку із земельною ділянкою у Франції за відносно невеликі гроші. Своїм досвідом пара ділиться в соціальних мережах. Фокус розпитав у них про всі деталі.

Олена та Дмитро Ляховичі стверджують, що їхнє нове помешкання розташоване у трьох годинах їзди до узбережжя океану. До цього вони довгий час жили у Польщі, але мріяли переїхати в іншу країну. Подробиці цієї історії, — читайте в ексклюзивному матеріалі Фокусу.

"Ми завжди мріяли купити будинок, відремонтувати його і зробити енергоефективним. У квітні цього року вирішили діяти. Три місяці пішло на пошуки, ще чотири — на оформлення", — розповідає Олена.

Будинок у Франції

Хазяйка пояснює, як відбувається сам процес оформлення.

"Ви маєте бути до цього готові, якщо плануєте купувати дешевий будинок до 10-15 тисяч євро у французькому селі. З нами це ставалося тричі… Знайшли один варіант за 7 тисяч євро. Продавцем будинку виступала мерія через агента з нерухомості. Коли ми вислали пропозицію про придбання, у відповідь отримали прохання від мера цього міста, щоб ми вислали презентацію про себе", — говорить жінка у своєму блозі.

Подружжя стверджує, що їхнє нове помешкання розташоване у 3 год їзди від океану Фото: Особистий архів Олени та Дмитра

За її словами, у презентації потрібно було відповісти на багато запитань. З якого вони міста? Чим займаються? Хто їхні батьки за професією? Де вони живуть? Що планують робити з будинком після переїзду? Чи буде це їхнім основним житлом? Як планують заробляти? Де планують зупинитися на час ремонту?

У розмові із Фокусом Олена розповідає про своє рішення.

Чому ви вирішили купити нерухомість у Франції?

— Ця ідея з’явилася у 2022 році на тлі того, що відбувалося в Україні та світі. На той момент ми вже давно мешкали в Польщі й саме планували придбати житло в іпотеку, але лютий 2022-го змінив усе на 180 градусів. Бачили, що стабільності немає — може статися будь-що та будь-де. Розуміли, що мати досить немалий щомісячний платіж протягом приблизно 25-30 років у формі іпотеки стабільності нам не додасть. Ми багато розмовляли, думали, які ще є варіанти.

Земельна ділянка біля будинку Фото: TikTok

YouTube підкинув нам відео молодої пари, яка показувала свій дім, придбаний у Франції за 10 тисяч євро та огляд на сайт, де вони шукали такі будинки у Франції. Ця опція нас зачепила, бо у Франції бували уже не раз. З-поміж інших країн, таких як Італія, Іспанія, Португалія, вона поєднувала в собі все, що ми любимо: гори, океан, море з пальмами, північ — з моржами. Там більш-менш зрозуміла і впорядкована бюрократія. А найголовніше — можна без спеціальних дозволів (як у Польщі) та документів купувати будинок із землею. Це здавалося чудовою ідеєю! Для нас, як і для багатьох наших земляків, ремонт — це зовсім не проблема. Адже наші хлопці мають "золоті руки". Потихеньку все можна зробити. Ти паче, що це те, що ми любимо робити й хотіли б.

Почали дивитися, які варіанти до 10 тисяч євро доступні у Франції й аналізували. Наважились на купівлю нерухомості тільки у 2024 році.

З якими труднощами зіштовхнулися?

— Багатьом здається, що подібні майже зруйновані будинки нікому не потрібні та купити їх дуже легко — це хибна думка. Найскладніше обігнати будівельні команди (фірми), які займаються фліпінгом.

Будинок в досить поганому стані Фото: Особистий архів Олени та Дмитра

Вже пізніше ми дізналися, що найкращі варіанти нерухомості за подібну ціну до сайтів навіть не доходять — їх продають клієнтам агенцій нерухомості (тим самим, що займаються фліпінгом). Нам знадобилося 3 місяці. До того просто з-під носа забирали. Хоч потім з оформленням теж не мало нюансів і моментів, які важливо знати, але це вже не так складно і не потребує миттєвих рішень. Достатньо часу на збір інформації, щоб дати якусь відповідь або заповнити документи.

Чи не шкодуєте?

— Це рішення було не миттєвим, а зваженим. Розумію, що для багатьох подібний масштаб ремонту — велике випробування. Але для нас — це можливість робити те, що подобається і хочеться. Чоловік дуже любить розмонтувати — це для нього психологічний відпочинок. Я люблю роботу на ділянці біля дому. Тож про купівлю у жодному разі не шкодуємо.

У подібних регіонах складно з працевлаштуванням. Чим будемо займатись?

— Нам дуже подобається ідея ремонту будинків, тому в цьому напрямку і хотіли б йти далі. На жаль, зараз все відбувається дуже повільно. Поки що живемо в Польщі, а до Франції тільки приїжджаємо на певний час. Але ми знали, що так буде, і перший час доведеться все робити у такому форматі. Такий спосіб для нас найбезпечніший, щоб протестувати свою ідею.

