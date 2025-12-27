Неподалеку от океана: переселенцы купили дом во Франции за 10 тысяч евро (фото)

Супруги похвастались приобретением дома с земельным участком во Франции за относительно небольшие деньги. Своим опытом пара делится в социальных сетях. Фокус расспросил у них обо всех деталях.

Елена и Дмитрий Ляховичи утверждают, что их новое жилье расположено в трех часах езды до побережья океана. До этого они долгое время жили в Польше, но мечтали переехать в другую страну. Подробности этой истории, — читайте в эксклюзивном материале Фокуса.

"Мы всегда мечтали купить дом, отремонтировать его и сделать энергоэффективным. В апреле этого года решили действовать. Три месяца ушло на поиски, еще четыре — на оформление", — рассказывает Елена в своем блоге.

Дом во Франции

Хозяйка объясняет, как происходит сам процесс оформления.

"Вы должны быть к этому готовы, если планируете покупать дешевый дом до 10-15 тысяч евро во французском селе. С нами это происходило трижды... Нашли один вариант за 7 тысяч евро. Продавцом дома выступала мэрия через агента по недвижимости. Когда мы выслали предложение о приобретении, в ответ получили просьбу от мэра этого города, чтобы мы выслали презентацию о себе", — говорит женщина.

Супруги утверждают, что их новое жилье расположено в 3 часах езды от океана Фото: Личный архив Елены и Дмитрия

По ее словам, в презентации нужно было ответить на много вопросов. Из какого они города? Чем занимаются? Кто их родители по профессии? Где они живут? Что планируют делать с домом после переезда? Будет ли это их основным жильем? Как они планируют зарабатывать? Где планируют остановиться на время ремонта?

В разговоре с Фокусом Елена подробно рассказывает о своем решении.

Почему вы решили купить недвижимость во Франции?

— Эта идея появилась в 2022 году на фоне того, что происходило в Украине и мире. На тот момент мы уже давно жили в Польше и как раз планировали приобрести жилье в ипотеку, но февраль 2022-го изменил все на 180 градусов. Видели, что стабильности нет — может произойти что угодно и где угодно. Понимали, что иметь достаточно немалый ежемесячный платеж в течение примерно 25-30 лет в форме ипотеки стабильности нам не добавит. Мы много разговаривали, думали, какие еще есть варианты.

Земельный участок возле дома Фото: TikTok

YouTube подбросил нам видео молодой пары, которая показывала свой дом, приобретенный во Франции за 10 тысяч евро и обзор на сайт, где они искали такие дома во Франции. Эта опция нас зацепила, ведь во Франции мы были уже не раз. Среди других стран, таких как Италия, Испания, Португалия, она сочетала в себе все, что мы любим: горы, океан, море с пальмами, север — с моржами. Там более-менее понятная и упорядоченная бюрократия. А самое главное — можно без специальных разрешений (как в Польше) и документов покупать дом с землей. Это казалось замечательной идеей! Для нас, как и для многих наших земляков, ремонт — это совсем не проблема. Ведь наши ребята имеют "золотые руки". Потихоньку все можно сделать. Тем более, что это то, что мы любим делать и хотели бы.

Начали смотреть, какие варианты до 10 тысяч евро доступны во Франции и анализировали. Решились на покупку недвижимости только в 2024 году.

С какими трудностями столкнулись?

— Многим кажется, что подобные почти разрушенные дома никому не нужны и купить их очень легко — это ошибочное мнение. Сложнее всего обогнать строительные команды (фирмы), которые занимаются флипингом.

Дом в довольно плохом состоянии Фото: Личный архив Елены и Дмитрия

Уже позже мы узнали, что лучшие варианты недвижимости за подобную цену до сайтов даже не доходят — их продают клиентам агентств недвижимости (тем самым, занимающихся флипингом). Нам понадобилось 3 месяца. До этого просто из-под носа забирали. Хотя потом с оформлением тоже не мало нюансов и моментов, которые важно знать, но это уже не так сложно и не требует мгновенных решений. Достаточно времени на сбор информации, чтобы дать какой-то ответ или заполнить документы.

Не жалеете?

— Это решение было не мгновенным, а взвешенным. Понимаю, что для многих подобный масштаб ремонта — большое испытание. Но для нас — это возможность делать то, что нравится и хочется. Муж очень любит демонтировать — это для него психологический отдых. Я люблю работу на участке возле дома. Поэтому о покупке ни в коем случае не жалеем.

В подобных регионах сложно с трудоустройством. Чем будем заниматься?

— Нам очень нравится идея ремонта домов, поэтому в этом направлении и хотели бы идти дальше. К сожалению, сейчас все происходит очень медленно. Пока живем в Польше, а во Францию только приезжаем на время. Но мы знали, что так будет, и первое время придется все делать в таком формате. Такой способ для нас самый безопасный, чтобы протестировать свою идею.

