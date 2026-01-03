Украинка ушла от мужа и теперь живет, поднимая из пепла заброшенный дом в селе

Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @rebella.somnium, переселилась в сельский дом, где делает ремонт своими руками. Всеми трансформация мать двоих детей делится с подписчиками блога.

Хозяйка призналась, что у нее нет родителей — она сирота с детства. Решение уйти от мужа было для нее взвешенным. Их брак со стороны казался идиллическими, однако, по словам женщины, это была лишь ширма, за которой скрывалась правда. Подробнее об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Переехала в заброшенный дом

"Без поддержки, денег, с двумя детьми я выбрала свой путь. У меня был выбор жить рядом с человеком, который закрывает минимальные потребности, но изменять своим принципам и жить в постоянном дискомфорте ради красивой картинки для людей. Или брать себя в руки, выходить из зоны комфорта и учиться жить по собственным правилам. Я сделала свой выбор, потому что мне было важно сломать старый сценарий и честно понять, чего я на самом деле стою", — рассказывает украинка.

Женщина собственными руками делает ремонт в заброшенном сельском доме: ремонтирует пол, шлифует старые балки, красит поверхности. Она утверждает, что помочь некому, потому что она с детства сирота.

"Большинство людей сделали вывод, что я просто развращенная девчонка или стерва, которая не нагулялась. Критики в свою сторону я услышала очень много. Потому что люди любят "хлеб и зрелищ". Но я могу сказать одно: от хорошего еще никто не убегал", — рассказывает она.

Брак казался идеальным

Владелица жилья отметила, что внешне ее брак казался идеальным.

"Нет, я не могу сказать, что у меня был плохой муж. Как человек он хороший, но брака хорошего у меня не было. Между нами не было общих взглядов. Самое главное — в этих отношениях просто не было меня. В какой-то момент я просто поняла, что живу жизнь, в которой просто задыхаюсь. У меня не было возможности почувствовать себя просто женщиной. Жила как функция, которая просто выполняет свои обязанности", — объясняет автор видео.

Украинка ремонтирует дом своими силами Фото: TikTok

Женщина не чувствовала от мужа поддержки, а также замечала, что ее не слышат.

"У меня не было поддержки. Никто никогда не спрашивал у меня, чего я хочу. Даже когда начала озвучивать свои желания, меня все равно не слышали. Понимала, что просто деградирую. Просто молча стухала, когда хотелось реализации. Хотела видеть эту жизнь и жить. А еще я поняла, что мы по-разному видим наше будущее. Моему партнеру было комфортно так, как есть, а мне — нет. Он не планировал ничего менять, а я не планировала больше изменять себе", — подытоживает блогерша.

Что пишут люди?

Люди в комментариях начали ее поддерживать.

"Лучше в молодости уйти, чем на старость понять и жалеть. Молодец", — написала зрительница.

Другая добавила: "Похожая ситуация, никак не могу прийти в себя, понимаю вас. Держитесь и идите вперед".

Комментарии от зрителей Фото: TikTok

"Когда вы все преодолеете, то будете наслаждаться своими трудами, все плохое будет позади, а в будущем лучшая жизнь, не останавливайтесь, вы на правильном пути", — написала следующая участница обсуждения.

