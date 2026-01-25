"Побувала в раю": українка здивувала, скільки коштує відпочинок на острові Балі (фото)

Єлизавета Гацко поділилася досвідом елітної подорожі на острів Балі, де вона відпочивала разом із мамою. Відмовившись від популярного формату оренди приватних вілл на користь преміального готельного сервісу, дівчина витратила на десятиденну поїздку близько $10 тисяч.

Для відпочинку туристки обрали комплекс The Apurva Kempinski Bali, який офіційно визнали найкращим курортним готелем Індонезії в 2024 році. Єлизавета хотіла в такий спосіб забезпечити максимальний комфорт для мами, аби уникнути частих переїздів островом. Фокус дізнався подробиці.

Єлизавета Гацко обрала комплекс The Apurva Kempinski Bali Фото: Instagram

Територія готелю — 14 гектарів. Там є власний вихід до океану та численні ресторани, куди з’їжджаються гості зі всього острова, тож можна повноцінно відпочивати, не залишаючи курорт.

Вартість відпочинку на Балі

Десять днів проживання зі сніданками обійшлися родині у 4 тисячі доларів. Проте витрати всередині готелю виявилися значно вищими за середні ціни на острові.

Авторка відео розповіла, що внесений при заселенні депозит у розмірі $1200 було вичерпано лише за три дні. До прикладу вона навела вартість масажу: у готелі ця послуга коштує $100, тоді як у місцевих салонах за межами комплексу — від $15 до $20.

Логістика також склала суттєву частину бюджету:

Дорога з України до Варшави потягом та назад коштувала близько $500 на двох.

Зупинка в готелі Варшави для перепочинку перед довгим перельотом — $400.

Авіаквитки до Балі та назад — від $3 до 3,5 тисячі за двох.

Попри значні витрати, дівчина запевнила, що поїздка того вартувала, адже мама залишилася у захваті від відпочинку.

Враження від відпочинку

"Мам, як тобі відпочинок?" — питає у своєї мами Єлизавета. "Я побувала в раю", — відповідає жінка.

Плануючи подібну подорож, туристам варто враховувати сезонність. Найкращим часом для відвідування Балі вважається період з квітня по вересень, коли триває сухий сезон. З листопада по березень на острові панують тропічні зливи, що може завадити комфортному відпочинку.

