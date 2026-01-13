"Ціни для олігархів": українка розповіла, у скільки їй обійшовся відпочинок у Буковелі (відео)

Українка розкрила ціни в Буковелі на початку 2026 року. Вона розповіла про головні розваги та скільки коштує середній чек у ресторані гірськолижного курорту.

У своєму TikTok дівчина показала, як відпочила серед засніжених Карпат взимку. Загалом поїздка на три дні на двох обійшлася приблизно в 25 тисяч гривень.

Українка розповіла про ціни в Буковелі

Ціни в Буковелі 2026

Потяг Одеса-Татарів — 2400 грн;

автобус Татарів-Буковель — 200 грн;

готель — 3500 за добу (+сніданки та басейн з підігрівом).

"Далі новорічна ярмарка. Тут ви можете поїсти. Випити глінтвейн та просто насолоджуватися атмосферою", — розповідає авторка відео.

З розваг: аквапарк "Мавка" (якщо брати вечірній тариф з 20 до 22, то це обійдеться в 1000 грн, а так то буде значно дорожче), "Гуцул Ленд" 400 грн, покататися на тюбінгу 200 грн за один спуск, колесо огляду 350 грн, підйомник 400 грн, родельбан 700 грн (за двох — тисяча). Але з останім треба бути уважними, адже максимальна вага для двох 150 кг.

"Види на Буковель просто неймовірні", — каже дівчина.

За її словами, у ресторанах середній чек на двох обійдеться приблизно в тисячу гривень.

Додаткові витрати на сувеніри та подарунки — 6000 грн.

"То ж відпочинок у Буковелі на двох нам обійшовся в 25 тисяч гривень", — резюмувала авторка відео.

Буковель наприкінці 2025 року Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Реакція мережі

У коментарях українці неоднозначно відреагували на розповідь дівчини, багато хто дорікав дорогим відпочинком:

"Ціни для олігархів".

"Ми за три дні 52 тисячі вийшло і це ми не шикували, я надивилась відео, що витрачали 25 тисяч і поїхали, і була шокована, коли геть не вписались".

"Ми за 8 днів витратили 160тис на 3-х, але погуляли супер, взагалі не шкодую".

"За ці гроші в мене в селі до Паски гуляти можна".

Сергій Притула висловився щодо критики людей, які в час війни відпочивають у Буковелі. За його словами, це добре впливає на економіку країни, бо туристи сплачують податки.

Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін відвідав Буковель на початку 2026 року. У розпал зимового сезону на гірськолижному курорті в Карпатах відпочивають доволі багато людей.

Сезон на популярному гірськолижному курорті розпочався 28 грудня.