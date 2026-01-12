Притула заступився за відпочивальників у Буковелі: розгорівся скандал (фото)

Відомий український телеведучий Сергій Притула висловився щодо критики людей, які в час війни відпочивають у Буковелі. За його словами, це добре впливає на економіку країни, бо туристи сплачують податки.

Сергій Притула, який наразі активно займається волонтерством, впевнений, що гірськолижний курорт поповнює державну казну. Мовляв, люди, які там відпочивають, сплачують податки. До того ж серед туристів чимало військовослужбовців у відпустці. Фокус звернув увагу на цю дискусію.

Притула про Буковель

"Існування Буковелю — це добре для країни. Це курорт, він платить податки, там реально багато військових відпочивають. Не добре для країни — існування ряду довбо**бів, які користуються Буковелем так, наче немає війни. Ось з цією наглою показовістю!" — пише Сергій на своїй сторінці у Threads.

Притула став на захист відпочивальників у Буковелі Фото: Threads

Він твердо переконаний, що немає жодного рецепта, як заставити цих людей поводитись скромніше, бо "їх погано виховали батьки й школа".

Що пишуть люди?

"Не добре для країни це існування публічних осіб, котрі гів** в рот набрали та не можуть прокоментувати свавілля ТЦК. Так, пане Сергію?" — написав один з учасників обговорення, зібравши понад 4 тисячі вподобайок.

Інший додав: "Там відпочити мінімум 1000 доларів треба мати, хто ці військові, що там відпочивають? ТЦКашники?".

"Це Притула так своїх друзів-долбо**бами називає? Лебігу, Яновича, Шумка, які хизуються що в Буковелі, поки вулицями українських міст ухилянтів відловлюють, наче диких псів?" — поцікавився наступний читач.

Реакції користувачів мережі Фото: Threads

"Суто по цьому допису: як військовий я б дуже хотів туди попасти, але ціни не для людей, а для корупціонерів. Військові тратять свої зп для себе, для майбутніх боїв і купують собі необхідне обладнання та обслуговування автомобілів, які виконують бойові завдання, але по суті… Іноді хочеться дати своїй сімʼї той відпочинок і собі самому саме такий, щоб відволіктися, і то це не заради себе, а ради близьких, бо те, що було з тобою, ти не вимкнеш, мої побратими завжди були, будуть зі мною в моїй голові", — написав чоловік.

