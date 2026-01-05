Середній чек 2000, а ресторани забиті: Дьомін показав, що коїться в Буковелі (фото)

Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін відвідав Буковель на початку 2026 року. У розпал зимового сезону на гірськолижному курорті в Карпатах відпочивають доволі багато людей.

У своєму Telegram Дьомін показав відео з одного із закладів Буковелю. Ресторан був повністю забитий туристами.

Слава Дьомін показав, що коїться в Буковелі

За словами ведучого, середній чек у закладі на двох становить близько двох тисяч гривень. Попри це, у ресторанах дуже багато людей.

"Ви знаєте, так цікаво, всі жаліються на ціни в Буковелі, але ресторани то повні. Бачите як. Середній чек в ресторані десь дві тисячі гривень для двох", — сказав Дьомін.

Згодом він, жартуючи, перепросив за свій червоний ніс.

Дьомін показав, що коїться в Буковелі Фото: Telegram Слави Дьоміна

Слава Дьомін показав, що коїться в Буковелі в січні Фото: Telegram Слави Дьоміна

Зазначимо, що ціни можуть сильно різнитися в закладах. Щодо готелів — така ж історія. Можна знайти житло за чотири тисячі на двох за ніч, а можна і за 14. Скі-паси коштують понад дві тисячі гривень за день, а оренда лижного спорядження — від кількох сотень гривень.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова та співак Женя Галич розкритикували відомих людей, які хизуються гучним відпочинком у соціальних мережах під час війни.

В Івано-Франківській області люди, які їхали в бік Буковелю, буквально застрягають на трасах, занесених снігом.

Також повідомлялося, що дорогою в Буковель утворилися довгі затори. Сезон на популярному гірськолижному курорті розпочався 28 грудня.