Середній чек 2000, а ресторани забиті: Дьомін показав, що коїться в Буковелі (фото)
Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін відвідав Буковель на початку 2026 року. У розпал зимового сезону на гірськолижному курорті в Карпатах відпочивають доволі багато людей.
У своєму Telegram Дьомін показав відео з одного із закладів Буковелю. Ресторан був повністю забитий туристами.
Слава Дьомін показав, що коїться в Буковелі
За словами ведучого, середній чек у закладі на двох становить близько двох тисяч гривень. Попри це, у ресторанах дуже багато людей.
"Ви знаєте, так цікаво, всі жаліються на ціни в Буковелі, але ресторани то повні. Бачите як. Середній чек в ресторані десь дві тисячі гривень для двох", — сказав Дьомін.
Згодом він, жартуючи, перепросив за свій червоний ніс.
Зазначимо, що ціни можуть сильно різнитися в закладах. Щодо готелів — така ж історія. Можна знайти житло за чотири тисячі на двох за ніч, а можна і за 14. Скі-паси коштують понад дві тисячі гривень за день, а оренда лижного спорядження — від кількох сотень гривень.
