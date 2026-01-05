Средний чек 2000, а рестораны забиты: Демин показал, что творится в Буковеле (фото)

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин посетил Буковель в начале 2026 года. В разгар зимнего сезона на горнолыжном курорте в Карпатах отдыхают довольно много людей.

В своем Telegram Демин показал видео из одного из заведений Буковеля. Ресторан был полностью забит туристами.

Слава Демин показал, что творится в Буковеле

По словам ведущего, средний чек в заведении на двоих составляет около двух тысяч гривен. Несмотря на это, в ресторанах очень много людей.

"Вы знаете, так интересно, все жалуются на цены в Буковеле, но рестораны то полные. Видите как. Средний чек в ресторане где-то две тысячи гривен для двоих", — сказал Демин.

Впоследствии он, шутя, извинился за свой красный нос.

Демин показал, что творится в Буковеле Фото: Telegram Слави Дьоміна

Слава Демин показал, что творится в Буковеле в январе Фото: Telegram Слави Дьоміна

Отметим, что цены могут сильно разниться в заведениях. Относительно отелей — такая же история. Можно найти жилье за четыре тысячи на двоих за ночь, а можно и за 14. Ски-пассы стоят более двух тысяч гривен в день, а аренда лыжного снаряжения — от нескольких сотен гривен.

