Михайлова и Галич раскритиковали отдыхающих Буковеля: им напомнили поездки за границу
Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова и певец Женя Галич раскритиковали известных людей, которые хвастаются громким отдыхом в социальных сетях во время войны.
Соответствующие посты Михайлова и Галич опубликовали в Threads в начале 2026-го года, когда многие люди отдыхают во время праздников в Буковеле.
Женя Галич об отдыхе во время войны
Лидер рок-группы O.Torvald отметил, что не против праздников и отдыха, но демонстрация роскошного образа жизни в социальных сетях "сильно режет глаза".
"Нах*я? Икра, просеко, бассейны, белые халаты? Все это от людей с аудиторией. Чтобы что? Все понимают стоимость такого отдыха. Как объяснить все это людям, которые ценой своей жизни держат п**аров, чтобы вы отдыхали? Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?, — написал певец.
Реакция людей:
В комментариях украинцы разделились в своих мыслях относительно поста певца. Были и те, кто напомнил Галичу его поездки за границу:
- "Потому что аудитория хочет картинку. Да, за такой отдых можно было купить машину для задач, но это не пафос для аудитории".
- "А вы не провоцируйтесь. Просто люди делают, что хотят. Почему должны сдерживать свои желания, потому что кому-то плохо или кто-то не может себе позволить это. Возможно это зависть, что кто-то может себе позволить а вы не можете, а зависть это плохая штука, которая делает хуже только вам".
- "Я уже несколько лет об этом пишу: жить свою жизнь не значит, что это надо публиковать".
- "Так военные также отдыхают в Буковеле: им и их женам тоже нельзя выкладывать фото?"
Пост Алины Михайловой
Михайлова в свою очередь вспомнила о проекте "Холостяк".
"Люди набрали себе аудиторию, чтобы постить, как они бухают, страдают, потому что их не выбрали в шоу, как они ах**нно отдыхают с клиентами в Буковеле, несут пустой контент классной, веселой, абсолютно беззаботной жизни. Особенно от этого немножко горит "на фоне" того, что во время очередного удара россиян по Харькову погиб ребенок. "На фоне" войны в стране", — написала Михайлова.
Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" обратилась к публичным людям: "Выкупайте немножко контекст, в котором живет страна, где вам ах**нно, весело живется".
По мнению Михайловой, большинство блогеров "транслируют оторванный от реальности страны контент".
Реакция людей
В комментариях пользователи сети также подискутировали на эту тему:
- "Мне, как гражданской, адски стыдно за эти публичные "недоразумения".
- "Алина, выкупайте немного контекст и снимите белое пальто наконец. Вы покупаете мерсы и летаете на отдых, точно не вам тут проповедовать".
- "Со всем уважением и благодарностью к вам, вы просто невероятно тяжелый и важный труд делаете, я военных уважаю, мой единственный брат также военный он является ветераном, но извините пожалуйста, вы желаете чтобы все украинцы в украинки просто забросили свою жизнь? Это шоу много кого отвлекает и это правда, но это не значит что все, кто там принимал участие или смотрел, что забыли, что происходит в нашей стране, ведь когда вы едете в отпуск, вы также отдыхаете и это круто и классно".
- "У вас двойные стандарты".
- "Как хорошо, что я даже не понимаю, о ком речь. Но как обидно, что эти персонажи до сих пор "не в контексте".
Под комментариями об отдыхе и покупке дорогой машины другие люди отмечали, что Алина на войне со времен АТО.
