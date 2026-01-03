Михайлова и Галич раскритиковали отдыхающих Буковеля: им напомнили поездки за границу

Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова и певец Женя Галич раскритиковали известных людей, которые хвастаются громким отдыхом в социальных сетях во время войны.

Соответствующие посты Михайлова и Галич опубликовали в Threads в начале 2026-го года, когда многие люди отдыхают во время праздников в Буковеле.

Женя Галич об отдыхе во время войны

Лидер рок-группы O.Torvald отметил, что не против праздников и отдыха, но демонстрация роскошного образа жизни в социальных сетях "сильно режет глаза".

"Нах*я? Икра, просеко, бассейны, белые халаты? Все это от людей с аудиторией. Чтобы что? Все понимают стоимость такого отдыха. Как объяснить все это людям, которые ценой своей жизни держат п**аров, чтобы вы отдыхали? Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?, — написал певец.

Реакция людей:

В комментариях украинцы разделились в своих мыслях относительно поста певца. Были и те, кто напомнил Галичу его поездки за границу:

"Потому что аудитория хочет картинку. Да, за такой отдых можно было купить машину для задач, но это не пафос для аудитории".

"А вы не провоцируйтесь. Просто люди делают, что хотят. Почему должны сдерживать свои желания, потому что кому-то плохо или кто-то не может себе позволить это. Возможно это зависть, что кто-то может себе позволить а вы не можете, а зависть это плохая штука, которая делает хуже только вам".

"Я уже несколько лет об этом пишу: жить свою жизнь не значит, что это надо публиковать".

"Так военные также отдыхают в Буковеле: им и их женам тоже нельзя выкладывать фото?"

Жене Галичу напомнили о поездках за границу Фото: Threads

Пост Алины Михайловой

Михайлова в свою очередь вспомнила о проекте "Холостяк".

"Люди набрали себе аудиторию, чтобы постить, как они бухают, страдают, потому что их не выбрали в шоу, как они ах**нно отдыхают с клиентами в Буковеле, несут пустой контент классной, веселой, абсолютно беззаботной жизни. Особенно от этого немножко горит "на фоне" того, что во время очередного удара россиян по Харькову погиб ребенок. "На фоне" войны в стране", — написала Михайлова.

Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" обратилась к публичным людям: "Выкупайте немножко контекст, в котором живет страна, где вам ах**нно, весело живется".

По мнению Михайловой, большинство блогеров "транслируют оторванный от реальности страны контент".

Реакция людей

В комментариях пользователи сети также подискутировали на эту тему:

"Мне, как гражданской, адски стыдно за эти публичные "недоразумения".

"Алина, выкупайте немного контекст и снимите белое пальто наконец. Вы покупаете мерсы и летаете на отдых, точно не вам тут проповедовать".

"Со всем уважением и благодарностью к вам, вы просто невероятно тяжелый и важный труд делаете, я военных уважаю, мой единственный брат также военный он является ветераном, но извините пожалуйста, вы желаете чтобы все украинцы в украинки просто забросили свою жизнь? Это шоу много кого отвлекает и это правда, но это не значит что все, кто там принимал участие или смотрел, что забыли, что происходит в нашей стране, ведь когда вы едете в отпуск, вы также отдыхаете и это круто и классно".

"У вас двойные стандарты".

"Как хорошо, что я даже не понимаю, о ком речь. Но как обидно, что эти персонажи до сих пор "не в контексте".

Алине Михайловой ответили на ее пост Фото: Threads

Под комментариями об отдыхе и покупке дорогой машины другие люди отмечали, что Алина на войне со времен АТО.

