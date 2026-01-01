Цимбалюк засветился с финалисткой "Холостяка": победительница шоу отреагировала (фото)
Украинский актер и герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поехал встречать Новый 2026 год в Буковель. Там ему неожиданно составила компанию финалистка проекта Анастасия Половинкина.
Кадрами отдыха в Карпатах артист поделился в своем Instagram. Цимбалюка и Половинкину "поймали", когда те позировали возле одного из местных ресторанов.
Актер репоснул фото к себе в соцсеть, однако никак не прокомментировал встречу с девушкой, которой буквально неделю назад отказал перед всей страной.
Впоследствии актриса Елена Светлицкая, подруга Цимбалюка, сфотографировала их с Настей в заведении. Этот кадр актер также репостнул себе в Instagram. Интересно, что сама Анастасия не оставила упоминаний о сегодняшней встрече с "Холостяком" в соцсетях.
Реакция победительницы "Холостяка"
Тем временем модель из Хмельницкого Надин Головчук встретила Новый 2026-й отдельно от Тараса. Она также направлялась в Буковель, однако остановилась по дороге.
Девушка явно увидела фото актера с финалисткой проекта.
"Передаю привет из Гуцульщины моим родным Тарасу и Насте. Лечу к вам", — написала Надин, показав кадры из бани.
"Холостяк-14" — финал сезона
В пятницу, 26 декабря, в последнем выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14 сезона стала модель из Хмельницкого Надин Головчук. А Анастасия Половинкина, проектная менеджер из Киева, которая работает в сфере милтека, за шаг до окончания шоу получила отказ.
