Избранница "Холостяка" в 14 сезоне призналась, что жалеет о победе (фото)

Счастливый финал шоу с Тарасом Цымбалюком в главной роли оказался не таким однозначным. После завершения проекта победительница "Холостяка" Надин Головчук публично намекнула, что ее триумф мог быть ошибкой.

Участница популярного романтического реалити неожиданно поделилась эмоциональным признанием после финала проекта. В Threads она ответила на комментарий пользовательницы, которая написала, что жалеет о ее победе в шоу. В ответ девушка отметила, что после финального свидания сама пришла к подобным выводам.

"После финального свидания я тоже так подумала. Обязательно еще поговорим на эту тему", — написала она, намекая, что ее история с проектом оказалась не такой сказочной.

Выбор Тараса Цимбалюка захейтили

После выхода финала шоу в соцсетях начались дискуссии относительно выбора Тараса Цимбалюка. Многие осудили актера за то, что он не выбрал другую финалистку — Настю Половинкину, которая, по мнению некоторых фанатов проекта, была искренней и откровенной с главным героем.

"Облизал и облапал на всю страну и отправил домой, потому что "нет инициативы". При том, что это единственная участница, которая подготовилась к свиданию, остальные решили не делать этого", — написала одна пользовательница.

"Финал "Холостяка" выглядит так, будто Тарас уже понимал, что выберет Надин и, что свидание с Настей последнее, поэтому решил взять от него все и "поюзать" Настю по максимуму... Гадко как-то. Настя шикарная женщина и заслуживает лучшего", — опубликовала свое мнение другая.

"Весь сезон рассказывать, как любишь интересных, самодостаточных женщин, в финале выгнать самую достойную обладательницу этих качеств, и выбрать недалекую, самовлюбленную, но более легкодоступную. Браво", — поделилась мнением еще одна девушка в сети.

