Обраниця "Холостяка" в 14 сезоні зізналася, що шкодує про перемогу (фото)

Щасливий фінал шоу з Тарасом Цимбалюком в головній ролі виявився не таким однозначним. Після завершення проєкту переможниця "Холостяка" Надін Головчук публічно натякнула, що її тріумф міг бути помилкою.

Учасниця популярного романтичного реаліті несподівано поділилася емоційним зізнанням після фіналу проєкту. У Threads вона відповіла на коментар користувачки, яка написала, що шкодує про її перемогу в шоу. У відповідь дівчина зазначила, що після фінального побачення сама дійшла подібних висновків.

Надін Головчук про перемогу в "Холостяку" Фото: Threads

"Після фінального побачення я теж так подумала. Обов’язково ще поговоримо на цю тему", — написала вона, натякаючи, що її історія з проєктом виявилася не такою казковою.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук Фото: СТБ

Вибір Тараса Цимбалюка захейтили

Після виходу фіналу шоу у соцмережах почалися дискусії щодо вибору Тараса Цимбалюка. Багато людей засудило актора за те, що він не обрав іншу фіналістку — Настю Половинкіну, яка, на думку деяких фанатів проєкту, була щирою та відвертою з головним героєм.

"Облизав і облапав на всю країну і відправив додому, бо "немає ініціативи". При тому, що це єдина учасниця, яка підготувалась до побачення, інші вирішили не робити цього", — написала одна користувачка.

"Фінал "Холостяка" виглядає так, ніби Тарас вже розумів, що обере Надін і, що побачення з Настею останнє, тому вирішив взяти від нього все і "поюзати" Настю по максимуму… Гидко якось. Настя шикарна жінка і заслуговує на краще", — опублікувала свою думку інша.

"Весь сезон розказувати, як любиш цікавих, самодостатніх жінок, в фіналі вигнати найдостойнішу володарку цих якостей, і обрати недалеку, самозакохану, але більш легкодоступну. Браво", — поділилась думкою ще одна дівчина в мережі.

