Хто переміг у шоу "Холостяк": Тарас Цимбалюк зробив остаточний вибір 14 сезону

Фінал романтичного реаліті "Холостяк" поставив крапку в історії нового сезону. За підсумками вирішального епізоду шоу головний герой Тарас Цимбалюк зробив свій остаточний вибір — переможницею 14 сезону стала Надін Головчук.

У фіналі проєкту холостяк не проводить церемонію троянд. Замість цього він вручає каблучку переможниці, символізуючи серйозні наміри та готовність будувати стосунки поза камерами. Саме Надін отримала цю каблучку та стала офіційною обраницею Тараса.

Фокус розповідає, як пройшов фінал "Холостяк-14", що відомо про фіналісток, та чим запамʼятався 14 сезон шоу.

Як пройшов фінал "Холостяка-14"

Фінальний випуск став одним із найочікуваніших за весь "Холостяк" новий сезон. У вирішальному епізоді Тарас Цимбалюк сходив з кожною з фіналісток на побачення, після чого оголосив свій вибір. Холостяк вручив каблучку Надін Гончарук, підтвердивши: саме з нею він бачить своє майбутнє.

Фінал шоу "Холостяк" 14 сезон Фото: скриншот

Фіналістки 14 сезону "Холостяка"

До кінця дійшли три абсолютно різні, але яскраві учасниці. У фіналі їх троє: Ірочка Пономаренко, Надін Головчук і Настя Половинкіна.

Ірина Пономаренко — модель з Хмельницького, яка підкорила глядачів ще з першого випуску своїм нестандартним образом, внутрішнім балансом і щирістю. Вона швидко стала фавориткою сезону та зібрала найбільшу підтримку в соцмережах. Її шлях у проєкті був стабільним і без гучних конфліктів, що лише зміцнило позиції дівчини у фіналі.

Ірочка і Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Надін Головчук — переможниця "Холостяк 14". Модель і блогерка, відома своєю силою характеру та любов’ю до спорту. Вона відкрито говорила про складний досвід минулих стосунків і показала себе як цілеспрямовану та емоційно зрілу жінку. Водночас її участь у проєкті супроводжували й обговорення в мережі, зокрема через неоднозначні публікації та скандали 14 сезону "Холостяка".

Надін і Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Настя Половинкіна — проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку. Вона вирізнялася нестандартною біографією, прямолінійністю та прагненням партнерства, заснованого на дружбі й спільних цінностях. Її історії та життєвий досвід зробили Настю однією з найбільш нетипових фіналісток сезону.

Настя і Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Підсумки сезону

СТБ "Холостяк" знову зумів утримати увагу мільйонів глядачів. Протягом усього сезону активно обговорювали, хто пішов із "Холостяка", як змінювалися симпатії Тараса та хто дійде до фіналу.

Найцікавіше з 14 сезону "Холостяк"

"Міс Україна" Софія Шамія залишила шоу після скандалу

У 3-му випуску Холостяка-14 сталася перша гучна ситуація: Софія Шамія, яка має титул "Міс Україна 2023", добровільно пішла з проєкту одразу після суперечки з іншою учасницею. Конфлікт розгорівся через звинувачення в особистому житті, після чого Софія вирішила покинути шоу. Це стало однією з найобговорюваніших подій ранніх епізодів сезону.

Юлія Коренюк — сварка з Цимбалюком і вихід із проєкту

У 6-му випуску шоу Юлія Коренюк з Одеси розлютила Тараса Цимбалюка, що призвело до її виходу з "Холостяка". В ефірі показали, що між ними виник конфлікт, а учасниця сама зазначила, що сумує за сином і просить холостяка відпустити її — але саме сварка стала центральним моментом цього випуску.

Скандал навколо Діани Зотової

Після 5-го випуску реаліті Діана Зотова пішла через стосунки поза проєктом, що спричинило хвилю обговорень у соцмережах. Це додало ще більше чуток і суперечок навколо 14 сезону.

Глядацькі меми, жарти та критика в мережі

Деякі випуски 14 сезону "Холостяка" стали приводом для мемів — особливо через реакцію глядачів на поведінку Тараса Цимбалюка або учасниць у побутових ситуаціях. Один із випусків навіть висміяли під назвою "Батя і його скороходи" у мережі, що стало популярним інтернет-жартом.

Мем про образ Тараса Цимбалюка Фото: Threads

Тенденція виходу учасниць з проєкту — "Кинь Тараса"

Деякі глядачі помітили, що не тільки шоу вирішує, хто залишиться, але й самі учасниці виявляють бажання піти з проєкту. Деякі дівчата добровільно залишали "Холостяка-14" через психологічний тиск, складні зйомки або особисті причини, і глядачі жартували про це як про челендж "Кинь Тараса".

У мережі жартували про те, що учасниці самі покидають проєкт Фото: Threads

Після виходу фінального епізоду "Холостяк 14 сезон" всі випуски доступні для перегляду онлайн, а перемога Надін Головчук вже стала однією з найобговорюваніших тем у соцмережах та пошукових запитах.

