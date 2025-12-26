Кто победил в шоу "Холостяк": Тарас Цимбалюк сделал окончательный выбор 14 сезона

Финал романтического реалити "Холостяк" поставил точку в истории нового сезона. По итогам решающего эпизода шоу главный герой Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14 сезона стала Надин Головчук.

В финале проекта холостяк не проводит церемонию роз. Вместо этого он вручает кольцо победительнице, символизируя серьезные намерения и готовность строить отношения вне камер. Именно Надин получила это кольцо и стала официальной избранницей Тараса.

Фокус рассказывает, как прошел финал "Холостяк-14", что известно о финалистках, и чем запомнился 14 сезон шоу.

Как прошел финал "Холостяка-14"

Финальный выпуск стал одним из самых ожидаемых за весь "Холостяк" новый сезон. В решающем эпизоде Тарас Цимбалюк сходил с каждой из финалисток на свидание, после чего объявил свой выбор. Холостяк вручил кольцо Надин Гончарук, подтвердив: именно с ней он видит свое будущее.

Финалистки 14 сезона "Холостяка"

До конца дошли три совершенно разные, но яркие участницы. В финале их трое: Ирочка Пономаренко, Надин Головчук и Настя Половинкина.

Ирина Пономаренко — модель из Хмельницкого, которая покорила зрителей еще с первого выпуска своим нестандартным образом, внутренним балансом и искренностью. Она быстро стала фавориткой сезона и собрала наибольшую поддержку в соцсетях. Ее путь в проекте был стабильным и без громких конфликтов, что только укрепило позиции девушки в финале.

Ирочка и Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Надин Головчук - победительница "Холостяк 14". Модель и блогер, известная своей силой характера и любовью к спорту. Она открыто говорила о сложном опыте прошлых отношений и показала себя как целеустремленную и эмоционально зрелую женщину. В то же время ее участие в проекте сопровождали и обсуждения в сети, в частности из-за неоднозначных публикаций и скандалов 14 сезона "Холостяка".

Надин и Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Настя Половинкина — проектная менеджерка из Киева, которая работает в сфере милтека. Она отличалась нестандартной биографией, прямолинейностью и стремлением к партнерству, основанному на дружбе и общих ценностях. Ее истории и жизненный опыт сделали Настю одной из самых нетипичных финалисток сезона.

Настя и Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Итоги сезона

СТБ "Холостяк" снова сумел удержать внимание миллионов зрителей. На протяжении всего сезона активно обсуждали, кто ушел из "Холостяка", как менялись симпатии Тараса и кто дойдет до финала.

Самое интересное из 14 сезона "Холостяк"

"Мисс Украина" София Шамия покинула шоу после скандала

В 3-м выпуске Холостяка-14 произошла первая громкая ситуация: София Шамия, которая имеет титул "Мисс Украина 2023", добровольно ушла из проекта сразу после спора с другой участницей. Конфликт разгорелся из-за обвинений в личной жизни, после чего София решила покинуть шоу. Это стало одним из самых обсуждаемых событий ранних эпизодов сезона.

Юлия Коренюк — ссора с Цимбалюком и выход из проекта

В 6-м выпуске шоу Юлия Коренюк из Одессы разозлила Тараса Цимбалюка, что привело к ее выходу из "Холостяка". В эфире показали, что между ними возник конфликт, а участница сама отметила, что скучает по сыну и просит холостяка отпустить ее — но именно ссора стала центральным моментом этого выпуска.

Скандал вокруг Дианы Зотовой

После 5-го выпуска реалити Диана Зотова ушла из-за отношений вне проекта, что вызвало волну обсуждений в соцсетях. Это добавило еще больше слухов и споров вокруг 14 сезона.

Зрительские мемы, шутки и критика в сети

Некоторые выпуски 14 сезона "Холостяка" стали поводом для мемов — особенно из-за реакции зрителей на поведение Тараса Цимбалюка или участниц в бытовых ситуациях. Один из выпусков даже высмеяли под названием "Батя и его скороходы" в сети, что стало популярной интернет-шуткой.

Мем об образе Тараса Цимбалюка Фото: Threads

Тенденция выхода участниц из проекта — "Брось Тараса"

Некоторые зрители заметили, что не только шоу решает, кто останется, но и сами участницы изъявляют желание уйти из проекта. Некоторые девушки добровольно покидали "Холостяка-14" из-за психологического давления, сложных съемок или личных причин, и зрители шутили об этом как о челлендже "Брось Тараса".

В сети шутили о том, что участницы сами покидают проект Фото: Threads

После выхода финального эпизода "Холостяк 14 сезон" все выпуски доступны для просмотра онлайн, а победа Надин Головчук уже стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях и поисковых запросах.

