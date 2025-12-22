Бывшая Цимбалюка ответила, трудно ли им "шифровать" отношения во время выхода "Холостяка"

Бывшая избранница Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина прокомментировала слухи об их возможных отношениях на фоне участия актера в шоу "Холостяк". Бизнес-вумен ответила, сложно ли им скрывать их личную жизнь во время трансляции романтического реалити.

Готочкина в своем Instagram отреагировала на многочисленные предположения в сети о том, что она якобы до сих пор находится в отношениях с актером Тарасом Цимбалюком, известным по ролям в проектах "Поймать Кайдаша" и "Черный ворон".

Зрители 14 сезона шоу "Холостяк" неоднократно высказывали мнение, что участие 36-летнего актера в проекте может быть пиар-ходом, а его разрыв с Готочкиной — показательным и временным, однако сам Цымбалюк эти слухи не подтверждал.

По словам Готочкиной, она регулярно получает вопросы от подписчиков относительно романа с "холостяком". В своем Instagram бизнес-вумен поделилась скриншотами обращений, отметив, что реальная история их отношений могла бы выглядеть значительно драматичнее, чем известные сериалы.

Отвечая на прямой вопрос одного из пользователей о том, тяжело ли ей "шифроваться" с Цимбалюком во время выхода романтического реалити, Светлана написала: "Нет, нормально. Не переживайте".

Тарас Цимбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. Пара официально не сообщала о разрыве. Это стало точно известно, когда весной 2025 года анонсировали новый сезон "Холостяка" с актером в главной роли.

После завершения проекта Тарас принял участие в ее показе, из-за чего начали поговаривать, что их отношения лишь приостановились на время съемок.

