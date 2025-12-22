Колишня Цимбалюка відповіла, чи важко їм "шифрувати" стосунки під час виходу "Холостяка"

Колишня обраниця Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна прокоментувала чутки про їхні можливі стосунки на тлі участі актора у шоу "Холостяк". Бізнес-вумен відповіла, чи складно їм приховувати їхнє особисте життя під час трансляції романтичного реаліті.

Готочкіна в своєму Instagram відреагувала на численні припущення у мережі щодо того, що вона нібито досі перебуває у стосунках з актором Тарасом Цимбалюком, відомим за ролями у проєктах "Спіймати Кайдаша" та "Чорний ворон".

Глядачі 14 сезону шоу "Холостяк" неодноразово висловлювали думку, що участь 36-річного актора у проєкті може бути піар-ходом, а його розрив із Готочкіною — показовим і тимчасовим, однак сам Цимбалюк ці чутки не підтверджував.

За словами Готочкіної, вона регулярно отримує запитання від підписників щодо роману з "холостяком". У своєму Instagram бізнес-вумен поділилася скриншотами звернень, зазначивши, що реальна історія їхніх стосунків могла б виглядати значно драматичніше, ніж відомі серіали.

Відповідаючи на пряме запитання одного з користувачів про те, чи важко їй "шифруватися" з Цимбалюком під час виходу романтичного реаліті, Світлана написала: "Ні, нормально. Не переживайте".

Світлана Готочкіна про стосунки з Тарасом Цимбалюком Фото: Instagram

Цимбалюк і Готочкіна

Тарас Цимбалюк був у стосунках з Світланою Готочкіною з 2022 року. Пара офіційно не повідомляла про розрив. Це стало точно відомо, коли навесні 2025 року анонсували новий сезон "Холостяка" з актором у головній ролі.

Після завершення проєкту Тарас взяв участь у її показі, через що почали подейкувати, що їхні стосунки лише призупинилися на час зйомок.

