Тарас Цимбалюк відреагував на чутки про стосунки з колишньою під час проєкту "Холостяк" (фото)

Головний герой 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк уперше публічно відреагував на давні чутки про стосунки з колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. Розмови про їхній можливий роман активізувалися під час виходу сезону проєкту.

У мережі ширилися припущення, що пара нібито продовжувала стосунки навіть під час зйомок шоу. Блогер Богдан Беспалов після фіналу сезону заявив, посилаючись на очевидців, що Світлана перебувала на зйомках і проживала в одному готельному номері з актором, при цьому він і раніше висловлював переконання, що вони не розходилися.

Сам Цимбалюк, не спростовуючи й не підтверджуючи ці заяви, опублікував у сториз в Instagram мем, обмежившись у підписі лише смайликами з хитрою усмішкою. На зображенні був сам актор, який телефонує та говорить: "Алло, Свєта, я всьо. Їду додому, трохи затримався на роботі".

Тарас Цимбалюк відреагував на чутки про стосунки з Готочкіною Фото: Instagram

Цимбалюк і Готочкіна

Тарас Цимбалюк був у стосунках з Світланою Готочкіною з 2022 року. Пара офіційно не повідомляла про розрив. Це стало точно відомо, коли навесні 2025 року анонсували новий сезон "Холостяка" з актором у головній ролі.

Після завершення проєкту Тарас взяв участь у її показі, через що почали подейкувати, що їхні стосунки лише призупинилися на час зйомок.

