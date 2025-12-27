"Я теж її не розуміла": учасниця "Холостяка" висловилася про переможницю Надін Головчук

Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк", фітнес-тренерка та майстриня спорту Ольга Дзундза заявила, що телевізійна версія проєкту не повністю відображає реальні події та характери учасників.

У своїх Instagram Stories Дзундза прокоментувала перемогу моделі з Хмельницького Надін Головчук, відповідаючи на запитання підписників про те, чому підтримувала саме її.

За словами Ольги, глядачі побачили лише частину образу Надін. Вона наголосила, що телевізійна картинка передає приблизно 30% того, що відбувалося насправді, і закликала не сприймати все показане на екрані буквально. Дзундза зізналася, що спочатку також не розуміла Головчук, однак її ставлення змінилося після спільного проживання учасниць у готелі в Карпатах, де Надін розкрилася з іншого боку.

Ольга Дзундза про Надін Головчук Фото: Instagram

Фітнес-тренерка охарактеризувала переможницю як уважну, чуттєву, вразливу та турботливу людину, яка щиро проявляє емоції. Вона також підкреслила, що цінує людей, які говорять відкрито й не обговорюють інших за спиною, додавши, що якби мала сумніви щодо Надін, то не підтримувала б із нею спілкування.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Як пройшов фінал "Холостяк-14", що відомо про фіналісток, та чим запамʼятався 14 сезон шоу.

Колишня Цимбалюка відповіла, чи важко їм "шифрувати" стосунки під час виходу "Холостяка".

Крім того, Надін Головчук, учасниця 14-го сезону "Холостяка", потрапила в скандал після публікації дитячого фото із собакою, яке користувачі соцмереж назвали жорстоким і неприйнятним поводженням з твариною.