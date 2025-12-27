"Я тоже ее не понимала": участница "Холостяка" высказалась о победительнице Надин Головчук

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", фитнес-тренер и мастер спорта Ольга Дзундза заявила, что телевизионная версия проекта не полностью отражает реальные события и характеры участников.

В своих Instagram Stories Дзундза прокомментировала победу модели из Хмельницкого Надин Головчук, отвечая на вопросы подписчиков о том, почему поддерживала именно ее.

По словам Ольги, зрители увидели лишь часть образа Надин. Она подчеркнула, что телевизионная картинка передает примерно 30% того, что происходило на самом деле, и призвала не воспринимать все показанное на экране буквально. Дзундза призналась, что сначала также не понимала Головчук, однако ее отношение изменилось после совместного проживания участниц в отеле в Карпатах, где Надин раскрылась с другой стороны.

Фитнес-тренер охарактеризовала победительницу как внимательного, чувственного, ранимого и заботливого человека, который искренне проявляет эмоции. Она также подчеркнула, что ценит людей, которые говорят открыто и не обсуждают других за спиной, добавив, что если бы сомневалась в Надин, то не поддерживала бы с ней общение.

