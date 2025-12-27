Тарас Цимбалюк отреагировал на слухи об отношениях с бывшей во время проекта "Холостяк" (фото)

Главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цимбалюк впервые публично отреагировал на давние слухи об отношениях с бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Разговоры об их возможном романе активизировались во время выхода сезона проекта.

В сети распространялись предположения, что пара якобы продолжала отношения даже во время съемок шоу. Блогер Богдан Беспалов после финала сезона заявил, ссылаясь на очевидцев, что Светлана находилась на съемках и проживала в одном гостиничном номере с актером, при этом он и ранее высказывал убеждение, что они не расходились.

Сам Цимбалюк, не опровергая и не подтверждая эти заявления, опубликовал в сториз в Instagram мем, ограничившись в подписи лишь смайликами с хитрой улыбкой. На изображении был сам актер, который звонит и говорит: "Алло, Света, я все. Еду домой, немного задержался на работе".

Тарас Цимбалюк отреагировал на слухи об отношениях с Готочкиной Фото: Instagram

Цимбалюк и Готочкина

Тарас Цимбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. Пара официально не сообщала о разрыве. Это стало точно известно, когда весной 2025 года анонсировали новый сезон "Холостяка" с актером в главной роли.

Відео дня

После завершения проекта Тарас принял участие в ее показе, из-за чего начали поговаривать, что их отношения лишь приостановились на время съемок.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Финал романтического реалити "Холостяк" поставил точку в истории нового сезона. По итогам решающего эпизода шоу главный герой Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14 сезона стала Надин Головчук.

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу Холостяк", фитнес-тренер и мастер спорта Ольга Дзундза заявила, что телевизионная версия проекта не полностью отражает реальные события и характеры участников.

Кроме того, бывшая избранница Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина прокомментировала слухи об их возможных отношениях на фоне участия актера в шоу "Холостяк". Бизнес-вумен ответила, сложно ли им скрывать их личную жизнь во время трансляции романтического реалити.