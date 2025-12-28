"Обіймаю тебе, моя хороша": Цимбалюк здивував зверненням до фіналістки "Холостяка"

Фіналістка 14-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Половинкіна поділилася враженнями за підсумками останньої серії шоу. У фіналі Тарас Цимбалюк обирав між Анастасією та Надін Головчук, і в підсумку обрав останню.

Половинкіна вперше прокоментувала фінал і подякувала всім тим, хто був з нею в той день. Про свої враження фіналістка шоу розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія написала, що церемонія була дуже важкою навіть попри те, що перед цим в неї було побачення мрії.

"Так дивно, ще декілька хвилин назад посміхатися і робити фото з усіма, дуркувати в номері, мріяти. А потім відчути, що не можеш дихати, бо пече від болю в грудях. Коли зайшла до зали і підійшла до Тараса вже все зрозуміла, по очах… Просто не хотіла вірити", — згадує свої емоції Половинкіна.

Дівчина розповіла, що не пам'ятає жодного слова, а також те, як дійшла до машини і що говорила. Тож вона передивилася ефір, щоб почути слова, які їй сказав Тарас Цимбалюк.

Вона подякувала всім, хто був з нею поруч, дав можливість виговоритися і просто обіймав.

Окремо вона подякувала самому Тарасу Цимбалюку.

"За розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно "фантомна зустріч". Вже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають", — написала дівчина.

У відповідь Тарас Цимбалюк написав Анастасії:

"Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш".

Коментар Тараса Цимбалюка

Утім прихильники проєкту розкритикували Цимбалюка у відповідь, зазначивши, що він вчинив негідно, а також "розбив серце всім жінкам, які дивились проєкт".

Коментарі під словами Тараса Цимбалюка

У коментарях в Анастасії з'явилася і найкраща подружка Тараса Цимбалюка — акторка Наталка Денисенко, яка неодноразово брала участь в зйомці "Холостяка".

"Настя ти моя фаворитка!!!! Фух, нарешті я можу це привселюдно сказати ! Дуже близька мені по духу жінка. Люблю тебе", — написала вона

Коментар Наталки Денисенко

Хто така Анастасія Половинкіна

Настя Половинкіна — проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку. Вона вирізнялася нестандартною біографією, прямолінійністю та прагненням партнерства, заснованого на дружбі й спільних цінностях. Її історії та життєвий досвід зробили Настю однією з найбільш нетипових фіналісток сезону.

"Холостяк-14" — фінал сезону

У п'ятницю, 26 грудня, в останньому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк зробив свій остаточний вибір — переможницею 14 сезону стала Надін Головчук.

Після цього Цимбалюк публічно відреагував на давні чутки про стосунки з колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. Розмови про їхній можливий роман активізувалися під час виходу сезону проєкту.

Згодом учасниця 14-го сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк", фітнес-тренерка та майстриня спорту Ольга Дзундза заявила, що телевізійна версія проєкту не повністю відображає реальні події та характери учасників.