"Обнимаю тебя, моя хорошая": Цимбалюк удивил обращением к финалистке "Холостяка"

Финалистка 14-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина поделилась впечатлениями по итогам последней серии шоу. В финале Тарас Цимбалюк выбирал между Анастасией и Надин Головчук, и в итоге выбрал последнюю.

Половинкина впервые прокомментировала финал и поблагодарила всех тех, кто был с ней в тот день. О своих впечатлениях финалистка шоу рассказала на своей странице в Instagram.

Анастасия написала, что церемония была очень тяжелой даже несмотря на то, что перед этим у нее было свидание мечты.

"Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать. А потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди. Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам... Просто не хотела верить", — вспоминает свои эмоции Половинкина.

Відео дня

Девушка рассказала, что не помнит ни одного слова, а также то, как дошла до машины и что говорила. Поэтому она пересмотрела эфир, чтобы услышать слова, которые ей сказал Тарас Цимбалюк.

Она поблагодарила всех, кто был с ней рядом, дал возможность выговориться и просто обнимал.

Отдельно она поблагодарила самого Тараса Цимбалюка.

"За разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно "фантомная встреча". Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут", — написала девушка.

В ответ Тарас Цимбалюк написал Анастасии:

"Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".

Комментарий Тараса Цимбалюка Фото: Скриншот

Впрочем сторонники проекта раскритиковали Цимбалюка в ответ, отметив, что он поступил недостойно, а также "разбил сердце всем женщинам, которые смотрели проект".

Комментарии под словами Тараса Цимбалюка Фото: Скриншот Комментарии под словами Тараса Цимбалюка Фото: Скриншот Комментарии под словами Тараса Цимбалюка Фото: Скриншот

В комментариях у Анастасии появилась и лучшая подружка Тараса Цимбалюка — актриса Наталка Денисенко, которая неоднократно принимала участие в съемке "Холостяка".

"Настя ты моя фаворитка!!!! Фух, наконец-то я могу это во всеуслышание сказать ! Очень близкая мне по духу женщина. Люблю тебя", — написала она

.

Комментарий Натальи Денисенко Фото: Скриншот

Кто такая Анастасия Половинкина

Настя Половинкина — проектная менеджерка из Киева, которая работает в сфере милтека. Она отличалась нестандартной биографией, прямолинейностью и стремлением к партнерству, основанному на дружбе и общих ценностях. Ее истории и жизненный опыт сделали Настю одной из самых нетипичных финалисток сезона.

"Холостяк-14" — финал сезона

В пятницу, 26 декабря, в последнем выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14 сезона стала Надин Головчук.

После этого Цимбалюк публично отреагировал на давние слухи об отношениях с бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Разговоры об их возможном романе активизировались во время выхода сезона проекта.

Впоследствии участница 14-го сезона романтического реалити-шоу Холостяк", фитнес-тренер и мастер спорта Ольга Дзундза заявила, что телевизионная версия проекта не полностью отражает реальные события и характеры участников.