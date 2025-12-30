"Я сказала "Да": победительница "Холостяка" выходит замуж (фото)

29-летняя блогер, волонтер и победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень сообщила о том, что приняла предложение руки и сердца.

На своей странице в Instagram она призналась, что ее избранником стал человек, которого она знает очень давно.

"Я сказала "ДА"! Наша история началась еще в 2002 году, когда мы стояли на одной школьной линейке. В 2013-м, в 11 классе, мы переписывались часами… но тогда нам чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг", – пишет блогер.

Инна отмечает, что он ей нравился еще тогда, но делала вид, что ей все равно.

"И вот 2025 год – ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко! Я никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва умещается в груди", – гласит сообщение.

Блогер похвасталась кольцом от любимого мужчины Фото: instagram.com/innka_belen/

Пост Белень дополнила фото, на котором демонстрирует свое обручальное кольцо с бриллиантом.

Последние месяцы Инна не скрывает от подписчиков своего возлюбленного, признаваясь ему в своих чувствах, публикуя видео поцелуев и совместных фотосессий. 8 сентября пара даже показала пополнение в семье в виде собаки.

Инна Белень: что о ней известно

Белень стала известной на всю страну после победы в шоу "Холостяк", где завоевала сердце Александра Будько ("Терен").

После окончания проекта между ними действительно были отношения, однако в начале февраля 2025 года они объявили о разрыве, а уже в мае Инна призналась, что снова влюблена.

В сети поговаривали, что на самом деле между ними отношений и не было. Об этом заявляла даже близкая подруга ветерана, блогер Елена Мандзюк

