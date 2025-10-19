"Мусор": экс-избранница Терена публично "проехалась" по новому фильму, в котором он сыграл (фото)

29-летняя победительница 13 сезона шоу "Холостяк" и волонтер из Харькова Инна Белень опубликовала жесткий отзыв на фильм "10 блогеров", в котором одну из главных ролей исполнил ветеран и блогер Александр Терен. Она поделилась, что ее бойфренд даже заснул во время просмотра.

"Пришли на фильм "10 блогеров". Такого мусора в кинематографе я давно не видела", — отметила Белень на своей странице в Instagram.

Оценивая украинскую детективную комедию 2025 года, она поставила ей лишь один балл из десяти.

"Идея — не интересная. Смысла — О. Исполнение — такое себе", — пояснила волонтер.

Она отметила, что кинокартина содержала много нецензурной лексики. Кроме того, на экране "убивали всех подряд".

"До конца не посмотрели. Лучше потратить время на что-то более интересное", — подытожила Белень.

Она отметила, что не имеет претензий к актерам, которые сыграли в фильме "10 блогеров". Одним из них, в частности, был герой 13 сезона "Холостяка" Александр Терен, который исполнил одну из главных ролей в детективной комедии.

Відео дня

Публикация Инны Белень после просмотра фильма "10 блогеров" Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

Также волонтер рассказала, что ее бойфренд Иван и их собака Микки уснули во время просмотра.

"Все остальные немного посмотрели, потому что есть пиво и попкорн", — добавила Белень.

Другая публикация Инны Белень относительно фильма Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

Напомним, после завершения 13 сезона "Холостяк" и языкового скандала в соцсетях стало известно, что ветеран Александр Терен и его избранница Инна Белень разошлись. Однако впоследствии блогер Елена Мандзюк заявила, что отношения пары и не были настоящими, а Терена на самом деле "использовал" телеканал. Сам ветеран поделился в интервью, что общался с Белень после проекта, но не может назвать это близкими отношениями.

В июле этого года волонтер Инна Белень заявила в соцсетях, что съезжается с новым бойфрендом. Пара собиралась жить вместе в Харькове и подыскивала квартиру для аренды.