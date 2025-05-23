"Исчезают маски": "Терен" заявил, что не имел отношений с Белень после "Холостяка" (видео)

После завершения шоу "Холостяк" поклонники стали свидетелями конфликта из-за украинского языка и дальнейшего публичного расставания звездной пары. Однако теперь Александр Будько подтвердил слухи, что романтических отношений после проекта на самом деле и не было.

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Об этом известно из интервью ветерана российско-украинской войны Александра Будько, известного также как "Терен", опубликованного на YouTube-канале RAMINA 23 мая.

Он пояснил, что съемки шоу "Холостяк" — это два месяца интенсивного общения с совершенно разными людьми, и речь идет не только об участницах, но и всей съемочной группе. Если же брать время общения даже с финалистками — в чистом виде оно длилось примерно 10 часов.

"За 10 часов ты сможешь полюбить человека? Или узнать настолько все глубоко и настолько много, чтобы понимать, что это человек, с которым ты хочешь жить?" — спросил интервьюера "Терен".

По его мнению, пары распадаются после проекта, потому что присутствует самоцензура и общение ограничено.

"После того, когда вы выходите из проекта, эта самоцензура исчезает, ты открываешься и тебе открываются по-новому. То есть исчезают вот эти все маски. (...) Появляется человек перед тобой — тот, какой он есть", — отметил ветеран.

По его словам, не все готовы к восприятию новых ролей и образов, которые были скрыты до этого. На шоу же люди стараются показать себя с самой лучшей стороны.

Комментируя отношения с победительницей "Холостяка" Инной Белень после проекта, "Терен" подтвердил, что пара жила отдельно, но поддерживала общение.

"Определенный период мы действительно общались. Но я не могу сказать, что это было то общение, которое было на проекте", — сказал он.

Ветеран объяснил, что, выходя из проекта, люди сталкиваются с реальностью, в которой обязанности идти на свидание больше нет. Шоу вырывает участников из их жизни, а потом происходит такое же резкое возвращение.

"Если честно, мне сложно вообще сказать, что мы были вместе. Мы не так часто виделись, и у нас не было супер каких-то близких отношений после проекта", — признался "Терен".

На вопрос об общей собаке и обмене ключами он ответил, что и не опровергал общение, которое до определенного момента не было тесным, но и происходило без конфликтов. Однажды Белень подобрала собаку и попросила покормить ее. Чтобы зайти в ее квартиру, нужны были ключи. "Терену" стало жаль животное, поэтому он согласился. Впоследствии собачку забрала какая-то семья.

После участия в шоу "Холостяк" ветеран сделал вывод, что следует быть более сдержанным и вести себя взвешенно, понимая уместность своих поступков.

Напомним, о фальшивости отношений между "Тереном" и Инной Белень заявила его подруга и блогер Елена Мандзюк. Она сообщала, что обижена на телеканал СТБ, ведь ветерана "использовали". Победительницу "Холостяка" Мандзюк назвала актрисой.

Волонтер Инна Белень отреагировала на заявление блогера в соцсетях, написав, что "все посмеялись". Она назвала рассказ Мандзюк вымышленной историей и подчеркнула, что даже не знакома с ней лично.