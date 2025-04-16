"Все посмеялись": победительница "Холостяка" отреагировала на обвинения во лжи (скриншоты)

Победительница 13-го "Холостяка", волонтер Инна Белень, отреагировала на обвинения блогерши Елены Мандзюк в том, что она якобы врала о романе с Александром "Тереном", а на самом деле отношений между ними не было.

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Белень спросили подписчики в ее Telegram-канале.

"Вы уже видели, что Мандзюк говорила об Инне на интервью?" — пишут фолловеры бывшей избранницы "Терена".

"Видели. Все посмеялись уже", — написала Белень.

Инна Белень отреагировала на обвинения Елены Мандзюк Фото: скріншот

Более того, победительница "Холостяка" написала, что не собирается комментировать "вымышленные истории", намекая, что слова блогерши не соответствуют действительности.

"Я не уделяю внимания вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично. Я эту новость не смотрела, мне не интересно. Я реагирую только на реальность, а не на фантазии. Не интересно", — отметила волонтер.

Инна Белень отреагировала на обвинения Елены Мандзюк Фото: скріншот

Что сказала Елена Мандзюк

Блогерша Елена Мандзюк в интервью Алине Доротюк заявила, что виделась с главным героем 13-го сезона шоу "Холостяк" Александром "Тереном" чаще, чем он с Инной Белень. По словам подруги ветерана, история об их отношениях и разрыве — лишь выдумка.

"Канал СТБ просто делает ужасные вещи с главными героями и со всем, что они создают. Я на них обижена. Александр не может это сказать. Я могу", — отметила Мандзюк.

В частности, Елена считает, что "Терен" "использован и выброшен" после проекта. Александру лишь навязали необходимый образ, а отношений с Белень на самом деле не было.

"Эти отношения с победительницей, в которых он не был... Он в них не был! Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела это со стороны", — заявила блогерша.

Более того, Елена Мандзюк считает, что Инна Белень лишь изображала из себя жертву на фоне новостей о разрыве с ветераном.

"Как вела себя победительница, как она играла жертву: "Я так страдаю, мне так тяжело из-за расхода, Саша то сказал". А отношений нет!" Такая актриса, я просто вообще в шоке сидела", — сказала блогерша.

Напомним, после официального объявления о новом статусе украинского ветерана и его избранницы подписчики Инны Белень, по словам героя "Холостяка", начали проклинать его, обвиняя в расставании.

Также Фокус писал о том, что Инне Белень начали приписывать роман с певцом Вадимом Олейником. Впрочем, впоследствии она опровергла это.