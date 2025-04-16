"Всі посміялись": переможниця "Холостяка" відреагувала на звинувачення в брехні (скріншоти)

Переможниця 13-го "Холостяка", волонтерка Інна Бєлєнь, відреагувала на звинувачення блогерки Олени Мандзюк у тому, що вона начебто брехала про роман з Олександром "Тереном", а насправді стосунків між ними не було.

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Бєлєнь запитали підписники в її Telegram-каналі.

"Ви вже бачили, що Мандзюк казала про Інну на інтервʼю?" — пишуть фоловери колишньої обраниці "Терена".

"Бачили. Всі посміялись вже", — написала Бєлєнь.

Інна Бєлєнь відреагувала на звинувачення Олени Мандзюк Фото: Скріншот

Ба більше, переможниця "Холостяка" написала, що не збирається коментувати "вигадані історії", натякаючи, що слова блогерки не відповідають дійсності.

"Я не приділяю уваги вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто. Я цю новину не дивилась, мені не цікаво. Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво", — зазначила волонтерка.

Інна Бєлєнь відреагувала на звинувачення Олени Мандзюк Фото: Скріншот

Що сказала Олена Мандзюк

Блогерка Олена Мандзюк в інтервʼю Аліні Доротюк заявила, що бачилася з головним героєм 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександром "Тереном" частіше, аніж він з Інною Бєлєнь. За словами подруги ветерана, історія про їхні стосунки і розрив — лише вигадка.

"Канал СТБ просто робить жахливі речі з головними героями і зі всім, шо вони створюють. Я на них ображена. Олександр не може це сказати. Я можу", — зазначила Мандзюк.

Зокрема, Олена вважає, що "Терен" "використаний та викинутий" після проєкту. Олександру лише навʼязали необхідний образ, а стосунків з Бєлєнь насправді не було.

"Ці стосунки з переможницею, в яких він не був… Він у них не був! Я знаю, я бачила Сашу частіше, ніж він бачився з переможницею. Я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, бо я бачила це зі сторони", — заявила блогерка-мільйонниця.

Ба більше, Олена Мандзюк вважає, що Інна Бєлєнь лише вдавала із себе жертву на фоні новин про розрив з ветераном.

"Як поводилася переможниця, як вона грала жертву: "Я так страждаю, мені так важко через розхід, Саша те сказав". А стосунків нема! Така акторка, я просто взагалі в шоці сиділа", — сказала блогерка.

Нагадаємо, після офіційного оголошення про новий статус українського ветерана та його обраниці підписники Інни Бєлєнь, за словами героя "Холостяка", почали проклинати його, звинуваючи в розставанні.

Також Фокус писав про те, що Інні Бєлєнь почали приписувати роман зі співаком Вадимом Олійником. Втім, згодом вона спростувала це.