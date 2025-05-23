"Зникають маски": "Терен" заявив, що не мав стосунків з Бєлєнь після "Холостяка" (відео)

Після завершення шоу «Холостяк» шанувальники стали свідками конфлікту через українську мову і подальшого публічного розставання зіркової пари. Однак тепер Олександр Будько підтвердив чутки, що романтичних стосунків після проєкту насправді й не було.

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Про це відомо з інтерв’ю ветерана російсько-української війни Олександра Будька, відомого також як "Терен", опублікованого на YouTube-каналі RAMINA 23 травня.

Він пояснив, що зйомки шоу "Холостяк" — це два місяці інтенсивного спілкування з абсолютно різними людьми, і йдеться не лише про учасниць, але й усю знімальну групу. Якщо ж брати час спілкування навіть з фіналістками — у чистому вигляді воно тривало приблизно 10 годин.

"За 10 годин ти зможеш покохати людину? Чи дізнатися про настільки все глибоко і настільки багато, щоб розуміти, що це людина, з якою ти хочеш жити?" — запитав інтерв’юєрку "Терен".

На його думку, пари розпадаються після проєкту, бо присутня самоцензура й спілкування обмежене.

"Після того, коли ви виходите з проєкту, ця самоцензура зникає, ти відкриваєшся і тобі відкриваються по-новому. Тобто зникають ось ці всі маски. (…) З’являється людина перед тобою — та, яка вона є", — зауважив ветеран.

З його слів, не всі готові до сприйняття нових ролей і образів, які були приховані до цього. На шоу ж люди намагаються показати себе з найкращої сторони.

Коментуючи стосунки з переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь після проєкту, "Терен" підтвердив, що пара жила окремо, але підтримувала спілкування.

"Певний період ми дійсно спілкувались. Але я не можу сказати, що це було те спілкування, яке було на проєкті", — сказав він.

Ветеран пояснив, що, виходячи з проєкту, люди стикаються з реальністю, в якій обов’язку йти на побачення більше немає. Шоу вириває учасників з їхнього життя, а потім відбувається таке ж різке повернення.

"Якщо чесно, мені складно взагалі сказати, що ми були разом. Ми не так часто бачились, і у нас не було супер якихось близьких стосунків після проєкту", — зізнався "Терен".

На запитання про спільну собаку та обмін ключами він відповів, що і не спростовував спілкування, яке до певного моменту не було тісним, але й відбувалося без конфліктів. Одного разу Бєлєнь підібрала собаку і попросила погодувати її. Щоб зайти в її квартиру, потрібні були ключі. "Терену" стало шкода тварини, тож він погодився. Згодом песика забрала якась родина.

Після участі в шоу "Холостяк" ветеран зробив висновок, що слід бути більш стриманим і поводитись виважено, розуміючи доречність своїх вчинків.

Нагадаємо, про несправжність стосунків між "Тереном" та Інною Бєлєнь заявила його подруга та блогерка Олена Мандзюк. Вона повідомляла, що ображена на телеканал СТБ, адже ветерана "використали". Переможницю "Холостяка" Мандзюк назвала акторкою.

Волонтерка Інна Бєлєнь відреагувала на заяву блогерки у соцмережах, написавши, що "всі посміялись". Вона назвала розповідь Мандзюк вигаданою історією і підкреслила, що навіть не знайома з нею особисто.