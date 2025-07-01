"Дергается глаз от процесса": победительница "Холостяка" сообщила об изменениях в личной жизни

Победительница 13-го сезона проекта "Холостяк", блогер Инна Белень сообщила, что решила съехаться с парнем. Сейчас пара ищет квартиру в аренду в Харькове.

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Инна Белень до последнего держала интригу и предложила подписчикам в Instagram угадать, на какой шаг она с парнем решилась. Девушка опубликовала соответствующие stories

Инна Белень в Инстаграм Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

"У меня уже немного дергается глаз от этого процесса", — написала Инна в подписи к одному из фото.

Истории Инны Беленькой Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

Многие подписчики решили, что пара готовится к появлению ребенка, свадьбе или планирует делать ремонт. Однако эти варианты оказались неправильными.

По словам блогера, они решили съехаться и ищут квартиру в Харькове.

"Да, мы решили жить вместе, поэтому ищем квартиру. Ремонт никто пока в квартире парня делать не будет, поэтому мы ищем квартиру. Но вы не представляете, насколько это оказалось сложно, это просто треш. Все начали возвращаться в Харьков, и никто пока не готов покупать квартиру, потому что здесь часто "прилетает", поэтому все арендуют. Я уже просмотрела квартир, наверное, 20. Цена аренды, как в Киеве, но все равно не можем найти", — пояснила Белень.

Она также призналась, что очень требовательна и думает, что "наверное ее боятся уже все риэлторы". Девушка говорит, что главным ее запросом при поиске квартиры является большая кухня и диван, а такой вариант трудно найти в Харькове.

Напомним, участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Погорелова вышла замуж. Она поделилась невероятными фотографиями со своей свадебной церемонии.

Фокус также писал, что бывшая участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Марина Голд рассказала, что ждет первенца. Девушка опубликовала видео, в котором она со своим мужем креативным способом демонстрируют, что скоро станут родителями.