Ждет первенца: звезда "Холостяка" интересным способом сообщила, что беременна (видео)

Бывшая участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Марина Голд рассказала, что ждет первенца. Девушка опубликовала видео, в котором она со своим мужем креативным способом демонстрируют, что скоро станут родителями.

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Об этом Марина Голд сообщила на своей странице в Instagram.

На видео Марина и ее муж сначала держат в руках бокалы. Затем они поворачиваются друг к другу и меняют их на детские бутылочки, а девушка показывает свой заметно округлившийся животик.

Люди искренне обрадовались за пару на написали им приятные комментарии:

"Поздравляю вас, красивая семья"

"Это такое счастье"

"Какие хорошие новости, даже не верится"

"Счастья вам"

Отметим, что Марина Голд участвовала в 12 сезоне "Холостяка", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Несмотря на то, что она не дошла до финала, зрители запомнили ее яркий образ и харизму. После начала полномасштабного вторжения России Марина уехала в США.

"Холостяк": что известно о проекте

Фокус ранее писал, что героем 14 сезона "Холостяка", который выйдет в 2025 году, стал Тарас Цимбалюк. Он рассказал, почему согласился на участие в проекте. Актер говорит, что на это есть несколько причин. По его словам, первая причина, почему он решил пойти на шоу "Холостяк" — это то, что он видит этот проект для себя, как новый телевизионный опыт и вызов.

Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".

Напомним, героем 13-го сезона "Холостяка" был ветеран и писатель Александр "Терен" Будько. Его избранницей стала волонтер Инна Белень, однако блогер Елена Мандзюк недавно заявила, что на самом деле отношений между ними не было.