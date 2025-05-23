Чекає первістка: зірка "Холостяка" цікавим способом повідомила, що вагітна (відео)

Колишня учасниця 12 сезону романтичного шоу "Холостяк" Марина Голд розповіла, що чекає на первістка. Дівчина опублікувала відео, в якому вона зі своїм чоловіком креативним способом демонструють, що скоро стануть батьками.

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Про це Марина Голд повідомила на своїй сторінці в Instagram.

На відео Марина та її чоловік спочатку тримають у руках келихи. Потім вони повертаються одне до одного та змінюють їх на дитячі пляшечки, а дівчина показує свій помітно округлий животик.

Люди щиро зраділи за пару на написали їм приємні коментарі:

"Вітаю вас, красива сімʼя"

"Це таке щастя"

"Які гарні новини, аж не віриться"

"Щастя вам"

Зазначимо, що Марина Голд брала участь у 12 сезоні "Холостяка", де головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Попри те, що вона не дійшла до фіналу, глядачі запам’ятали її яскравий образ та харизму. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Марина виїхала до США.

"Холостяк": що відомо про проєкт

Фокус раніше писав, що героєм 14 сезону "Холостяка", який вийде в 2025 році, став Тарас Цимбалюк. Він розповів, чому погодився на участь у проєкті. Актор каже, що на це є кілька причин. За його словами, перша причина, чому він вирішив піти на шоу "Холостяк" — це те, що він бачить цей проєкт для себе, як новий телевізійний досвід та виклик.

Український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".

Нагадаємо, героєм 13-го сезону "Холостяка" був ветеран та письменник Олександр "Терен" Будько. Його обраницею стала волонтерка Інна Бєлєнь, проте блогерка Олена Мандзюк нещодавно заявила, що насправді стосунків між ними не було.