"Это было магически, искренне, эмоционально": участница "Холостяка" вышла замуж (фото)
Участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Погорелова вышла замуж. Она поделилась невероятными фотографиями со своей свадебной церемонии.
Об этом Александра Погорелова сообщила на своей Instagram-странице.
Церемония свадьбы состоялась 25 мая 2025 года в столице. Девушка надела интересный образ: длинное прозрачное кружевное платье, которое дополнила белым пиджаком и босоножками на каблуках. Ее возлюбленный, лицо которого Александра до сих пор не раскрывает, был в черных брюках и белой рубашке.
"Я теперь жена. 25.05.2025 — день, который навсегда останется в моем сердце. Это было магически, искренне, эмоционально и невероятно красиво. Спасибо всем, кто был рядом", — написала она в соцсетях.
На праздновании присутствовал также отец Александры, который служит в Вооруженных Силах Украины.
Добавим, что предложение звезде "Холостяка" сделали 23 декабря 2024 года. Ранее она писала: "Он пришел — и остался. Без пафоса, без лишних слов. Просто с теплом, заботой и сердцем, которое стало моим".
Отметим, что Александра Погорелова участвовала в 12 сезоне "Холостяка", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Она покинула шоу за шаг до финала.
"Холостяк": что известно о проекте
Фокус ранее писал, что героем 14 сезона "Холостяка", который выйдет в 2025 году, стал Тарас Цимбалюк. Он рассказал, почему согласился на участие в проекте. Актер говорит, что на это есть несколько причин. По его словам, первая причина, почему он решил пойти на шоу "Холостяк" — это то, что он видит этот проект для себя, как новый телевизионный опыт и вызов.
Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".
Напомним, героем 13-го сезона "Холостяка" был ветеран и писатель Александр "Терен" Будько. Его избранницей стала волонтер Инна Белень, однако блогер Елена Мандзюк недавно заявила, что на самом деле отношений между ними не было.