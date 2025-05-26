"Это было магически, искренне, эмоционально": участница "Холостяка" вышла замуж (фото)

Участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Погорелова вышла замуж. Она поделилась невероятными фотографиями со своей свадебной церемонии.

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Об этом Александра Погорелова сообщила на своей Instagram-странице.

Церемония свадьбы состоялась 25 мая 2025 года в столице. Девушка надела интересный образ: длинное прозрачное кружевное платье, которое дополнила белым пиджаком и босоножками на каблуках. Ее возлюбленный, лицо которого Александра до сих пор не раскрывает, был в черных брюках и белой рубашке.

Саша Погорелова вышла замуж Фото: www.instagram.com/oleksandra_pogorelova

"Я теперь жена. 25.05.2025 — день, который навсегда останется в моем сердце. Это было магически, искренне, эмоционально и невероятно красиво. Спасибо всем, кто был рядом", — написала она в соцсетях.

Участница Холостяка вышла замуж Фото: www.instagram.com/oleksandra_pogorelova

На праздновании присутствовал также отец Александры, который служит в Вооруженных Силах Украины.

Добавим, что предложение звезде "Холостяка" сделали 23 декабря 2024 года. Ранее она писала: "Он пришел — и остался. Без пафоса, без лишних слов. Просто с теплом, заботой и сердцем, которое стало моим".

Александра Погорелова стала невестой в декабре 2024 года Фото: www.instagram.com/oleksandra_pogorelova

Отметим, что Александра Погорелова участвовала в 12 сезоне "Холостяка", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Она покинула шоу за шаг до финала.

"Холостяк": что известно о проекте

Фокус ранее писал, что героем 14 сезона "Холостяка", который выйдет в 2025 году, стал Тарас Цимбалюк. Он рассказал, почему согласился на участие в проекте. Актер говорит, что на это есть несколько причин. По его словам, первая причина, почему он решил пойти на шоу "Холостяк" — это то, что он видит этот проект для себя, как новый телевизионный опыт и вызов.

Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".

Напомним, героем 13-го сезона "Холостяка" был ветеран и писатель Александр "Терен" Будько. Его избранницей стала волонтер Инна Белень, однако блогер Елена Мандзюк недавно заявила, что на самом деле отношений между ними не было.